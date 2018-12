Leverkusen plonge Schalke dans la crise

1

Schalke (4-4-2) : Färhmann - Caligiuri, S. Sané, Nastasić, Oczipka - Schöpf (Konoplyanka, 71e), Stambouli, Bentaleb (Serdar, 55e), Harit - McKennie, Wright (Skrzybski, 54e). Entraîneur : Tedesco.



Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Weiser, Tah, Dragović (Jevdaj, 60e), Wendell - Kohr, Baumgartlinger - Bellarabi (S. Bender, 89e), Havertz, Bailey - Alario (Volland, 71e). Entraîneur : Herrlich.

Les casques étaient de rigueur, ce soir à la Veltins Arena, pour rendre un hommage aux mineurs de la Ruhr, à quelques jours de la fermeture du dernier site minier encore en activité outre-Rhin. Quelle meilleure affiche pour le faire que ce Schalke 04 Bayer Leverkusen , deux formations décevantes et dans l'obligation d'aller au charbon ?En floquant les noms des anciennes mines de la région sur les maillots de ses joueurs, Schalke a remporté le match des hommages. Mais c'est Leverkusen qui est reparti de la Veltins Arena avec les trois points. Peu avant la demi-heure de jeu, Dragović reprend en angle fermé une frappe de Bailey renvoyée par le poteau (0-1). Quelques minutes plus tard, Alario enfonce ensuite le clou d'une reprise du gauche, en pivot et avec la complicité de Fährmann, pas inspiré (0-2).Dans les arrêts de jeu de la première période, le duo américain McKennie-Wright remet Schalke sur les rails sur un corner d'Oczipka, dévié par le premier et repris par le second à bout portant (1-2, 45+2). Ultra-dominateurs en deuxième période, les hommes de Domenico Tedesco ont plusieurs grosses occasions de revenir, par Skrzybski (68), Konoplyanka (72) et Caligiuri (84), en vain.Schalke (15 points) boucle là un quatrième match sans succès en Bundesliga.ne compte plus qu'une longueur d'avance sur le barragiste, Stuttgart , à qui il rendra visite samedi. Le Bayer remonte lui provisoirement au dixième rang (21 points).