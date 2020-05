Leverkusen infecte le Werder

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljković, Moisander (c), Friedl - Bargfrede (J. Eggestein, 54e), Vogt (Osako, 85e), M. Eggestein - Bittencourt (Sargent, 71e), Selke (Woltemade, 71e), Rashica (Bartels, 85e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.



Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Aránguiz (Paulinho, 86e), Demirbay - Wirtz (Bellarabi, 62e), N. Amiri (Baumgartlinger, 71e), M. Diaby (Bailey, 62e) - Havertz (Alario, 85e). Entraîneur : Peter Bosz.



JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Havertz s'est abattu sur le Werder.Avant-dernier de Buli à cinq points du barragiste Düsseldorf (avec un match en moins), le Werder ne s'est pas rassuré pour son retour à la compétition face à Leverkusen. Avec dans leur onze un certain Florian Wirtz devenant le plus jeune joueur titularisé en Bundesliga sous les couleurs rouge et noire (à 17 ans et 15 jours), les hommes de Peter Bosz ont plié leur hôte grâce notamment à deux pions de Kai Havertz et deuxde Moussa Diaby. Le Bayer (50 unités) talonne Leipzig, quatrième.Tout s'est d'abord emballé après trente minutes de jeu, les visiteurs ayant été les premiers à frapper avec un super boulot de Diaby débouchant sur une galette pour Havertz (28). Une claque qui a réveillé le Werder, lequel n'a pas trop attendu pour répliquer sur une subtile déviation de Theodor Gebre Selassie sur coup de pied de coin (30). Tout ça pour que trois minutes plus tard, Havertz parvienne encore à se démarquer et à claquer une caboche pour signer le doublé sur un coup franc de Kerem Demirbay (33).Au cœur du deuxième acte, en l'absence de révolte des, Diaby a signé son deuxième caviar pour Mitchell Weiser, buteur... de la tête au milieu de défenseurs apathiques (61). Puis l'entrant Karim Bellarabi a mis Demirbay sur orbite, et ce dernier s'est fait plaisir pour le quatrième caramel de sa formation (78).On attendra pour l'ambiance, mais niveau buts, on a un peu retrouvé la Buli qu'on aime.