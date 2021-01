Leverkusen freiné par le Werder, Schalke s'impose enfin

6

Les autres résultats :

Mauvaise opération pour le Bayer Leverkusen. Alors qu'il pouvait revenir à deux points du Bayern, défait hier soir contre Gladbach , le club coaché par Peter Bosz s'est cassé les dents sur le Werder Brême. Il a finalement obtenu un douloureux point, qu'il doit à Patrik Schick, venu égaliser après un cafouillage un peu foireux. Un peu plus tôt, Ömer Toprak avait douché tout le monde en ouvrant le score sur un coup franc d'Augustinsson. Résultat : le Bayer reste troisième, et pourrait même se retrouver à cinq points de la tête, en cas de victoire de Leipzig contre Dortmund, ce samedi soir. Précieux point arraché par le Werder, en revanche, dans la course au maintien.Près d'un an, que Schalke attendait ça ! Alors que leur dernier match remporté en Bundesliga remontait au 17 janvier 2020, les gars de Gelsenkirchen ont enfin mis fin à la malédiction... Et de quelle manière ! Grâce à Matthew Hoppe, un gamin de 19 ans qui n'avait jamais marqué en Bundesliga, les joueurs de Christian Gross n'ont fait qu'une bouchée d'Hoffenheim. Le jeune américain a en effet inscrit trois buts quasiment similaires... sur trois passes décisives d'Amine Harit ! Lequel s'est d'ailleurs également montré buteur en fin de match. Une performance qui permet à Schalke de s'arrêter à 30 matchs consécutifs sans succès, et ainsi de ne pas égaler le record historique du Tasmania Berlin . Plus important encore : avec la défaite de Mayence, Benjamin Stambouli et ses copains quittent enfin leur place de lanterne rouge.Pas de vainqueur, dans le duel des ambitieux entre l'Union Berlin et Wolfsburg. Et si regrets il doit y avoir, ils sont plutôt à mettre du côté des gars de la capitale allemande, qui ont évolué pendant près d'une mi-temps en supériorité numérique, après l'expulsion de Maximilian Arnold (50). Sur le coup franc qui a suivi, Robert Andrich a d'ailleurs été l'auteur d'un petit bijou pour mettre l'Union devant. Mais alors que les trois points leurs tendaient les bras, les joueurs de Berlin ont concédé un penalty qu'a transformé Wout Weghorst. Égalité donc au tableau d'affichage, mais aussi au classement, puisque les deux formations se retrouvent à la cinquième place, avec 24 points chacune. Pas de jaloux !