Leverkusen éteint Schalke

Langer - Thiaw, Stambouli, Kabak - Oczipka (Mendyl, 82e), Serdar, Mascarell, Boujellab (Hoppe, 65e), Skrzybski (Bozdogan, 82e. Entraîneur : Manuel Baum.



Hrádecký, Bender , Tah, Dragović, Sinkgraven - Wirtz (Tapbsoba, , Baumgartlinger, Amiri - Bailey, Schick (Bellarabi (79e), Diaby. Entraîneur : Peter Bosz

GM

Le Bayer signe la belle opération.En profitant du nul entre le Bayern Munich et Leipzig (3-3) , le Bayer Leverkusen pouvait se faire une place sur le podium de Bundesliga. C'est chose faite, après avoir aisément roulé sur Schalke 04 (0-3).Dans cette rencontre, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir le Bayer débloquer la situation. Sur un corner bien tapé par Leon Bailey, le pauvre Malick Thiam, au duel avec Oczipka, dévie le ballon dans ses propres cages. Ce but contre son camp marque le début du cauchemar pour Thiam. Le jeune latéral droit va passer son premier acte à enchaîner les bourdes. Dépassé face à Diaby, et pas non plus aidé par ses coéquipiers, le Finlandais rate tout ce qu’il entreprend. Heureusement pour les hommes de Manuel Baum, Leverkusen peine à concrétiser ses occasions.Le match reprend sur le même rythme, et Schalke essaie de sortir la tête de l’eau. La bataille du milieu de terrain fait rage, et peu après l’heure de jeu, Leverkusen double la mise. Toujours sur un corner bien tapé par Bailey, Baumgartlinger coupe au premier poteau et dévie le ballon dans le but de Langer. Cinq minutes plus tard, les hommes de Bosz ratent, en deux temps, un penalty tiré par Skrzybski. Rien ne va plus lorsque à dix minutes de la fin, Patrik Schick alignera une troisième fois Langer, histoire de plier pour de bon la rencontreBon dernier, Schalke continue de creuser.