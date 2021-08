Leverkusen coiffe le Bayern au poteau pour Amine Adli

Viel los heute in der "ALLEZ WERKSELF "-Gruppe... pic.twitter.com/Kpetp1iG5R — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 26, 2021

EG

Pitchoun out.Parmi les nombreux clubs dont l’intérêt pour Amine Adli a filtré, le Bayer Leverkusen n’est pas celui qui a fait le plus de bruit. Et pourtant, c’est bien eux qui raflent la mise. Le milieu offensif polyvalent signe pour cinq ans et un montant avoisinant les 12 millions d’euros. Au nez et à la barbe du Bayern Munich, qui semblait tenir la corde ces derniers jours . En matière de temps de jeu, le choix semble bon.Élu meilleur joueur de Ligue 2 avec Toulouse la saison passée (huit buts et huit passes décisives), Adli portera la numéro 31. Il retrouvera à Leverkusen un autre français fraichement convoqué avec les Bleus, Moussa Diaby En rouge et noir, il exilera sa peur.