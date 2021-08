Leverkusen broie Mönchengladbach

Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Aránguiz (Baumgartlinger, 84e), E. Palacios (Andrich, 68e) - M. Diaby, Demirbay (Wirtz, 81e), Paulinho (Amiri, 68e) - Schick (Pohjanpalo, 81e). Entraîneur : Gerardo Seoane.



Gladbach (4-2-3-1) : Sommer - Lainer (Bensebaini, 45e+1), Ginter (Netz, 63e), Elvedi, Scally - C. Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Pléa (Herrmann, 63e) - M. Thuram (Wolf, 20e). Entraîneur : Adi Hütter.

Samedi noir pour Alassane Pléa et sa bande.Après son bon résultat la semaine dernière contre le Bayern (1-1), le Borussia Mönchengladbach a vécu un calvaire à Leverkusen, ce samedi après-midi.Gladbach a tout d'abord vécu un début de premier acte cauchemardesque : après le but contre son camp de Yann Sommer à la suite d'une frappe de Mitchel Bakker légèrement déviée par Patrik Schick et envoyée sur le poteau (3), le même Schick a fait le break avant même les dix minutes de jeu en bombardant du gauche (8).Dans la foulée, Marcus Thuram est sorti pour une blessure au genou droit (20), puis juste avant l'entracte, Lars Stindl a échoué sur penalty face à Lukáš Hrádecký (43) après une grosse faute de Bakker sur Stefan Lainer. Dès la reprise, Moussa Diaby a porté le coup de grâce sur un centre de Bakker, toujours lui (55). Les visiteurs n'ont rien réussi et le massacre a continué : Schick a tapé le montant (65) et la main molle de Sommer a laissé la frappe de Nadiem Amiri passer la ligne sur une action encore une fois orchestrée par le bon Mitchel (87).Si jamais le PSG a besoin d'un latéral gauche, il y a un Néerlandais qui fait la pluie et le beau temps en BuLi...