Leverkusen arrache un point à Schalke

Schalke (4-4-2) : Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - Caligiuri (Mercan, 89e), McKennie, Schöpf, Bozdogan (Becker, 69e) - Boujellab (Hofmann, 89e), Kutucu (Gregoritsch, 73e). Entraîneur : David Wagner.



Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Weiser, S. Tapsoba, Bender, Wendell - Demirbay (Paulinho, 75e), Aránguiz (Baumgartlinger, 85e) - Amiri (Sinkgraven, 70e), Havertz (Volland, 70e), Diaby - Alario. Entraîneur : Peter Bosz.

Encore raté, pour Schalke 04.Incapable de s'imposer depuis le 17 janvier en championnat, le club de Gelsenkirchen a du se contenter du nul face au Bayer Leverkusen (1-1).Privé de neuf joueurs, dont les Français Stambouli et Todibo, Schalke a signé une première période pleine d'envie. Mais hormis sur deux frappes lointaines de McKennie (2) et Caligiuri (27) qui ont mis Hrádecký en difficulté, les, rajeunis, ne sont pas parvenus à se montrer dangereux. Moins flamboyant qu'à l'accoutumée, la faute sans doute à cette demi-finale de coupe d'Allemagne disputée dans la semaine , le Bayer a lui du attendre la 40minute de jeu pour s'approcher de la cage de Nübel. Trouvé sur coup franc par Amiri, Alario a alors cru ouvrir le score de la tête, mais l'Argentin a vu sa réalisation refusée pour hors-jeu.Auteur de la plus mauvaise phase retour de son histoire, Schalke a cru mettre un terme à sa terrible série de douze matchs sans succès en Bundesliga quand Caligiuri a transformé un penalty sévère, cconsécutif à une faute de main peu évidente de Tapsoba et à une intervention du car-régie (1-0, 51). Jusqu'ici particulièrement pauvre en occasions, la partie s'est alors emballée et tendue. Sauvés notamment par Nübel sur une frappe d'Amiri (52), puis par Kabak, qui s'est sacrifié sur une tentative d'Alario (73), pas en réussite, les hommes de David Wagner ont fini par céder sur un centre de Wendell poussé dans ses propres filets par Miranda, à la lutte avec Paulinho (1-1, 81).Un but qui permet à Leverkusen de s'emparer de la quatrième place aux dépens du Borussia Mönchengladbach. Schalke gratte de son côté une place pour grimper au neuvième rang. Maigre consolation.