Levante s'offre le scalp de la Real Sociedad

Levante (4-4-2) : Aitor Fernández - Miramón, Rúben Vezo, Postigo (Rober, 46e), Clerc - Malsa, Rochina, Vukčević (Melero, 57e), Morales (De Frutos, 57e) - Dani Gómez (Son, 86e), Roger Martí (Leon, 77e). Entraîneur : Paco López.



Real Sociedad (4-4-2) : Álex Remiro - Gorosabel (Jon, 90e), Zubeldía, Sagnan (Le Normand, 63e), Aihen Muñoz - Portu (Willian José, 79e), Merino, Guevara (Zubimendi, 63e), Barrenetxea (Monreal, 79e) - Merquelanz, Isak. Entraîneur : Imanol Alguacil.

La falsa Sociedad.La Real Sociedad n'est visiblement pas fan du mois de décembre et le prouve une nouvelle fois en s'inclinant au Estadio Ciudad de Valencia face à Levante (2-1). Un cinquième faux-pas de suite pour les Basques qui n'ont pris que trois points sur leur 5 derniers matchs de Liga.Pourtant, tout avait bien commencé pour la Real Sociedad et Alexander Isak qui avait pris ses responsabilités en envoyant un superbe coup franc au fond des filets (0-1, 22). Sauf que les Basques ont débarqué à Valence avec une infirmerie pleine à craquer - Illarramendi, Januzaj, Oyarzabal, David Silva - et cela a fini par se voir. Et c'est, comme souvent, Roger Martí qui n'a pas eu besoin de revenir du futur pour être au rebond offensif d'une frappe de Dani Gómez (1-1, 28).Déjà auteur de quelques parades en première période, le portier de Levante Aitor Fernández a tout de même attendu le deuxième acte pour entamer son show. Un spectacle loin d'être au goût d'Igor Zubeldia qui a buté à 4 reprises sur les mains fermes de Fernández. Ni d'Alexander Isak qui pensait avoir retrouvé la recette pour le battre avant de voir son but annulé pour hors-jeu (72). Et comme souvent lorsqu'une équipe rate trop d'occasions, elle se fait punir dans la foulée. Un classique qui s'est à nouveau vérifier avec ce boulet de canon de Jorge de Frutos qui termine sous la barre d'un Álex Remiro médusé (2-1, 86).Avec ce succès, Levante sort de la zone rouge, tandis que la Real Sociedad va serrer les fesses pour espérer que le Real Madrid ne vienne pas les déloger de leur place de dauphin de l'Atlético à la fin du week-end.