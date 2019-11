Levante retourne un Barça petit bras

10

Levante (4-4-2) : Fernández - Miramón, Postigo, Vezo, Clerc - Campaña (Cabaco, 87e), Radoja, Melero, Bardhi (Rochina, 62e) - Morales (Vukčević, 82e), Mayoral. Entraîneur : Paco López.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo - Arthur (Fati, 67e), De Jong, Vidal (Busquets, 65e) - Messi, Suárez (Pérez, 41e), Griezmann. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Douche froide, pour le Barça.Pourtant devant au score à la pause, le FC Barcelone s'est fait renverser en sept minutes par une équipe de Levante beaucoup plus entreprenante (3-1) cet après-midi à Valence. Bousculés en début de match, lesprennent pourtant progressivement le contrôle des opérations en ouvrant le score en fin de première période par Messi, auteur de son cinquième but en Liga sur un penalty obtenu par Semedo (0-1, 38). Il s'en faut ensuite de très peu que l'Argentin ne mette son équipe à l'abri (43). Un tournant : en plus de perdre Suárez, touché au mollet juste avant la pause, le Barça va perdre le fil après les citrons.À trop gérer leur avantage, les Barcelonais s'exposent à un retour valencien en seconde période. Les Catalans font pire, encaissant deux pions en deux minutes chrono après l'heure de jeu. Trouvé dans la surface à la suite d'un dégagement foiré de Piqué, Morales décale tout d'abord Campaña qui fusille Ter Stegen pour l'égalisation (1-1, 61). Campaña se mue ensuite en passeur décisif pour Mayoral, auteur d'une superbe frappe en pivot à l'entrée de la surface (2-1, 63). Histoire d'inverser la tendance, Ernesto Valverde lance alors Busquets et sa merveille Fati. Mais le premier plombe définitivement son équipe en déviant une reprise rageuse de Radoja, sur coup franc (3-1, 68). Incapable de fissurer le bloc valencien, si l'on excepte ce but refusé à Messi avec le concours de la VAR (74), Barcelone offre donc au Real Madrid l'opportunité de prendre les commandes du championnat et concède son troisième revers en onze matchs de Liga.Comme quoi, il n'est pas si terrible, le bilan du PSG.