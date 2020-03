Et s’il suffisait d’envoyer une lettre à Jürgen Klopp pour que ses vœux se réalisent ? Du haut de ses dix piges, Daragh Curley, supporter de Manchester United, a ouvert cette voie le mois dernier. Nous avons donc proposé à Zacharie, stagiaire de 3e, de prendre sa plume pour tenter l’expérience.

5

We ♥️ this!10 year old Man Utd fan Daragh from Donegal wrote a letter to Liverpool boss Jürgen Klopp asking him to stop his team winning so often.Klopp wrote a personal letter back and it's brilliant! pic.twitter.com/MzsWY346U7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 20, 2020

« Vous êtes allemand, comme Thomas Tuchel. Vous connaissez Dortmund, comme lui. Je suis sûr que vous avez son numéro de téléphone ou que vous pouvez lui envoyer un Snap pour qu’il ne fasse pas une compo trop bizarre. »

« Vous êtes un vrai tacticien qui a réussi à faire de Divock Origi un buteur décisif, donc arrêter le coronavirus ne devrait pas vous faire peur. »

PS : Si vous pouviez aussi améliorer votre jeu d’acteur dans les pubs Opel et aussi trouver un meilleur doubleur pour la version française, ça serait moins gênant pour tout le monde.



PS2 : Si vous répondez, je veux bien que vous m'envoyiez en même temps un maillot de Sadio Mané, mon joueur préféré à Liverpool.

Par Zacharie Coqk (avec MR)

