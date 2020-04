Lettre au Cholo

Comme Pedro Miguel Pauleta, Penélope Cruz et Jessica Alba, Diego Simeone est né un 28 avril. Nouvelle preuve, s'il en fallait une, que l'Argentin est une personne fabuleuse. Et son 50e anniversaire est l'occasion de lui écrire pour lui avouer notre amour.

Hola,Pour commencer, je vais paraphraser l’immense Victor Hugo qui un jour a dit :Et il n’y a qu’à te voir gambader le long de la ligne de touche dans ton célèbre costume noir, les cheveux plaqués vers l’arrière (merci les implants) pour comprendre que tu es encore un jeunot. Et tant pis si 50 ans est un âge qui répugne à Yann Moix. Alors joyeux anniversaire monsieur Diego Pablo Simeone González.J'aurais pu parler de ta carrière de joueur, mais pour tout te dire, aussi belle soit-elle, cette période de ta vie ne m’intéresse pas. Ou du moins, elle ne m’intéresse plus. Car dorénavant, je te vois comme un entraîneur. Un vrai. Et non pas comme un ancien joueur qui a profité de son statut pour s’asseoir sur un banc comme a pu le faire Willy Sagnol. Toi, tu as très vite montré que tu avais l’étoffe d’un vrai coach en remportant le championnat d’ouverture d’Argentine avec Estudiantes de La Plata – 23 ans après leur dernier titre de champion, quand même – et de clôture avec River Plate. Mais surtout pour ce que tu as réussi à faire avec l’Atlético.Quand tu es arrivé sur le banc de l’Atlético en 2011 pour remplacer Gregorio Manzano dont tout le monde a oublié l'existence, lesvenaient de remporter la Ligue Europa un an plus tôt. C’est vrai. Mais ils n’avaient plus terminé sur le podium de la Liga depuis 1996 et leur titre de champion. Hasard ou non, tu étais alors un joueur de l’Atlético et tu as fait ta meilleure saison en carrière en plantant notamment douze pions. Arrivé en milieu de saison, tu as récupéré un Atlético dixième pour l’emmener à la cinquième place tout en gagnant une Ligue Europa au passage face à l’Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa. Un pseudoqui a vite compris que le plus fou d’entre vous c'est bien toi. La suite ? Sept saisons durant lesquelles tu n’as jamais fait pire que troisième du championnat. Une Liga que tu as d’ailleurs remportée en 2014, mettant fin à dix ans de règne sans partage du Real Madrid et du Barça. Sans oublier les autres trophées remportés (C3, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne et d'Europe). C'est un fait, avant ton arrivée, l'Atlético des années 2000 n’était que le Sochaux d’Espagne. Un club sympathique que tout le monde connaît, mais qui ne gagne rien. Grâce à toi, l’Atlético a retrouvé son lustre d’antan et s'est confortablement assis à la table des cadors du football européen.Alors oui, tout le monde ne t’apprécie pas. De mon côté, je te porte en très haute estime. Pas seulement pour avoir prononcé cette phrase fabuleuse :» Et force est de constater que toi, tu en as des grosses, comme tu nous l’as montré lors de la victoire de ton Atlético contre la Juventus . Car non, le football de possession n’a pas le monopole de la beauté. Et en aucun cas Pep Guardiola ne devrait venir te choper le statut de GOAT pour la simple et bonne raison que ses joueurs se font des passes à 80 mètres du but adverse. Le football est aussi fait de contre-attaques et de victoires 1-0 sur un coup de boule sur corner. Dans les années 1960, la défense était un art. Alors si le monde entier s’est paluché sur le, il devrait en faire de même avec le. À savoir une équipe qui défend ensemble, qui gratte des secondes dès qu'elle mène au score et dont les joueurs s'arracheraient un bras pour leur chef. Ou leurcomme ils disent. En d’autres termes, une équipe insupportable à jouer lors d’un match aller-retour. Et ce n’est pas le Barça et Liverpool qui diront le contraire.En réalité ce que j’aime le plus chez toi, c’est que tu assumes ce que tu es. Finalement, ils sont nombreux les entraîneurs à jouer de manière défensive, mais ils sont peu nombreux à le dire fièrement. N'est-ce pas Aimé Jacquet, René Girard, Frédéric Antonetti et la majorité des coachs français de Ligue 1 ? Toi, tu aimes voir tes joueurs défendre, courir comme des morts de faim, mais aussi charrier l’adversaire et les actes d’anti-jeu. Et contrairement à tes homologues, toi tu ne critiques pas une équipe qui use de ses pratiques face à toi. Car tout ceci fait partie du football. Quand Jürgen Klopp chouine , que René Girard adresse un doigt d'honneur ou que Raymond Domenech refuse de serrer la main, toi, tu félicites Federico Valverde lorsqu'il a taclé Álvaro Morata qui filait seul au but . Et tu as compris le geste de Cristiano Ronaldo lorsqu'il a, à son tour, montré ses parties génitales après son triplé lors du match retour avec la Juventus, éliminant ainsi ton Atlético de la Ligue des champions l'an dernier. En parlant de CR7, la plupart des gens préfèrent se moquer du fait que tu ne gagnes jamais face à lui. Mais moi, je préfère voir le fait qu'il est le seul à t'avoir éliminé en confrontation directe de C1. Et que sa retraite arrive bientôt, te laissant ainsi le champ libre pour remporter enfin cette fameuse Ligue des champions. Rappelle-toi, tu entames la jeunesse de ta vieillesse. Et elle s'annonce victorieuse.Je te souhaite encore un joyeux anniversaire.Besos.PS : Si tu peux dire à ton fiston Giovanni de muscler un peu son jeu et d'arrêter de se prendre pour un esthète en claquant des dribbles et des frappes en lucarne. Car ce n'est pas ça, être un Simeone.