Letellier prolonge d'un an au PSG

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Alexandre Letellier vient de quitter le siège du PSG avec un maillot du club sur son épaule. : @CanalSupporters pic.twitter.com/SGgo2LMgru — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 4, 2022

On se mouille la nuque et on redescend. Si la presse est convoquée ce mardi au Parc des Princes, c’est vraisemblablement pour annoncer l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien en lieu et place de Mauricio Pochettino. Reste que le troisième gardien du PSG Alexandre Letellier a tout de même prolongé d'une année supplémentaire alors qu’il était en fin de contrat. À 30 ans, la doublure de la doublure a gardé la cage parisienne durant sept bonnes minutes la saison dernière contre Metz. Avec un tel motif de satisfaction, difficile donc de ne pas vouloir retenter l’expérience.Bon. En réalité, la présence de Letellier arrange grandement son club. En effet, non seulement les Parisiens ont besoin d’un troisième portier, car Areola , définitivement transféré à West Ham, et Bulka , parti à Nice, ne peuvent plus jouer ce rôle. Mais en plus, son statut de joueur formé au club est un avantage pour le PSG alors que l’UEFA demande à ce que chaque équipe possède au moins huit joueurs locaux dans son effectif. Après la signature de son contrat ce lundi matin, Letellier a été aperçu quittant le siège du PSG maillot sur les épaules.Tous les super-héros ne portent pas de capes.