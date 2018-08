Les Young Boys avec l'Ajax et l'AEK Athènes en phase de groupes de C1

Vainqueur 2-1 en Hongrie lors de la manche aller, l’ AEK Athènes s’est fait peur, mais retrouvera tout de même la phase de groupes de Ligue des champions, onze ans après sa dernière participation. Dominateurs, les Grecs ouvrent logiquement la marque sur un penalty de Petros Mantalos (1-0, 48), avant de laisser Loïc Nego filer au but (1-1, 57) et jouer les dix dernières minutes en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Hélder Lopes . Comment dit-on « plus de peur que de mal » en grec ?La troisième est la bonne ! Éliminés en barrages en 2016 et en 2017, les Young Boys de Berne ont cette fois-ci réussi à atteindre la phase de groupes de Ligue des champions pour la première fois de leur histoire. Une qualification que les Suisses doivent en grande partie à leur numéro 99, Guillaume Hoarau , auteur d’un doublé en deux petites minutes. Et pourtant, le Dinamo Zagreb avait parfaitement commencé la rencontre en ouvrant le score par l’intermédiaire d'Izet Hajrović, mais c’était compter sans le talent de buteur de l'international français qui, malgré ses 34 ans, est toujours aussi à l’aise face aux cages. Il n’y a plus qu’à espérer que le tirage au sort offre les Young Boys au PSG pour que Hoarau retrouve son ancien jardin.L' Ajax n'aura finalement pas eu besoin de planter le moindre but à Kiev pour se hisser en phase de poules de C1, profitant de son avantage du match aller (3-1). Et pourtant, les Néerlandais ont tout tenté pour faire trembler les filets. Malheureusement pour eux, le portier du Dynamo Kiev Denys Boyko , était chaud bouillant et avait la baraka de son côté comme lorsque Dušan Tadić catapulte son penalty sur le poteau (14). Une performance XXL qui ne servira finalement à rien, puisque les attaquants du Dynamo Kiev n'ont jamais réellement inquiété l' Ajax Amsterdam