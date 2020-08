Les Wolves et Bâle assurent leur place en quarts

11

Wolverhampton (3-4-3) : Rui Patrício - Boly, Coady, Saïss - Doherty, Neves, Moutinho, Jonny (17e, Vinagre) - Traoré (57e, Jota), Jiménez, Podence (71e, Dendoncker). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Olympiakos (4-3-3) : Allain - Elabdellaoui, Ba, Cisse, Tsimikas - Bouchalakis (46e, Fortounis), Guilherme, Camara (65e, Koka) - Valbuena, El Arabi, Masouras (46e, Randjelović). Entraîneur : Pedro Martins.

FC Bâle (4-2-3-1) : Đorđe Nikolić - Widmer, Cumart, Alderete, Petretta - Xhaka, Frei - Stocker (66e, Van Wolfswinkel), Campo, Pululu (66e, Van der Werf) - Cabral (81e, Ademi). Entraîneur : Marcel Koller.



Eintracht (4-3-3) : Trapp - Da Costa (67e, Chandler), D. Abraham, Hinteregger, N'Dicka (46e, Hasebe) - Kohr, Rode (67e, Ilsanker), Kostić - Kamada, A. Silva (46e, Paciênca), Dost. Entraîneur : Adi Hutter.

On attendait Mathieu Valbuena ou Youssef El-Arabi, on a eu droit à... Bobby Allain. Dans ses oeuvres, l'ancien gardien de Dijon a précipité l'élimination de l'Olympiakos après le 1-1 de l'aller en se prenant pour un rugueux milieu défensif. Au duel avec Daniel Podence après un contrôle trop long, le portier a joué des coudes, un peu trop au goût de l'arbitre qui a désigné le point de penalty dès la septième minute. Un saut de cabri de Raúl Jiménez plus tard et voilà lesaux commandes. Maître du cuir, le club du Pirée ne trouve pas les clés pour égaliser, d'autant que Rui Patrício s'interpose brillamment devant le gaucher Konstantinos Tsimikas, tandis que le but de Mady Camara est finalement refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres d'El-Arabi.Curieusement,( « Légende » ) baisse pied après la pause et lesen profitent pour raffermir leur prise. Podence fait chauffer les gants d'Allain, puis Traoré se loupe près du but vide. Encore une fois, c'est un éclair d'El Arabi qui remet les Grecs d'aplomb, mais le Franco-Marocain trouve le moyen de tirer sur sa jambe d'appui en excellente position. La chance des visiteurs est passée : les Loups retrouvent du mordant en profitant des espaces laissés mais, se révélant incapables d'achever leur victime, frémiront jusqu'au bout. Attention à ne pas faire de même avec l'habitué FC Séville en quarts, le retour de bâton pourrait être douloureux.Tout le boulot avait été fait à l'aller (victoire 3-0) ? Oui, mais les Bâlois ne se sont pas contentés de poireauter pendant 90 minutes. Au contraire, les Suisses ont signé un modèle de match retour, en laissant la gonfle à leurs échaudés adversaires du soir mais sans jamais permettre à ces derniers d'approcher leur surface. A peine les rois des airs Martin Hinteregger et Bas Dost ont pu placer une petite tête chacun. C'est plutôt le FCB 1893, en jouant les contres, qui aurait dû s'assurer une soirée (encore plus) tranquille si Kevin Trapp n'avait pas été admirable devant Silvan Widmer puis Arthur Cabral, et si Filip Kostić n'avait pas joué les pompiers sur sa ligne devant Valentin Stocker. Tellement sereins, les Rouge et bleu, qu'ils se permettent de vendanger plusieurs situations de contre en supériorité numérique pour le plaisir de jouer avec leur proie du soir. Pas sûr que le Chakhtior Donetsk ait envie de se retrouver dans la peau du gibier en quarts.