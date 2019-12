Les votes anticonformistes du journaliste sri-lankais pour le Ballon d’or

Sri Lankan Journalists Ballon D'or votes from the past 3 years. He had Alexander-Arnold winning it this year pic.twitter.com/J1HTIXkB9V — TrakFootball ❁ (@TrakFootball) December 4, 2019

Le troll de la semaine.En tant que récompense individuelle dans un sport collectif, le Ballon d'or crée forcément le débat puisque son attribution est par essence subjective. Cependant, le choix des quatre ou cinq principaux prétendants fait généralement consensus pour la plupart des journalistes appelés à voter. C'est ainsi qu'en optant pour Trent Alexander-Arnold comme premier choix, le journaliste sri lankais Hafiz Marikar avait passablement fait parler de lui mardi matin. Comme révélé dans le dernier numéro de, il avait également placé Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski et Marc-Andre Ter Stegen dans son top 5, soit aucun membre des sept premiers au classement final.Rien de surprenant, puisqu'il est tout simplement le maître du contre-pied. En effet, en 2018, le journaliste asiatique avait choisi - dans l'ordre - Eden Hazard, Roberto Firmino, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo et Harry Kane. Et comme il faut toujours garder le meilleur pour la fin, sa sélection 2017 était composée de... Leonardo Bonucci - 21-, David De Gea, Radamel Falcao, Eden Hazard et Harry Kane.Et même pas une petite place pour Benjamin Nivet.