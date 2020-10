Les vétérans du FC Mas Rillier irrésistibles

Après un nul et deux défaites, les Anciens du FCMR se devaient de montrer un autre visage. C'est chose faite en s’offrant enfin leur premier succès de la saison face à de vaillants joueurs de St Maurice de Gourdans. Ce match de préparation semble lancer une saison pleine de promesses.

Le FCMR en contrôle

Tryptique charcut', fromage et boisson anisée





Christophe Venet Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme à l'accoutumée, rendez-vous était donné chez France, QG du FC Mas Rillier, à 19h, pour un départ groupé. Résultat : 3 joueurs présents à 19h30 et quelques verres descendus ; la tradition est respectée. Il faut dire que d'autres avaient décidé de commencer leur échauffement chez Gros Lolo puis Lilou (autres QG...). Début du match officiel : 20h30. A 20h15, c'est plutôt un 5 contre 3 qui se prépare. Mais le vétéran est ponctuel (ou presque). Les équipes sont finalement au complet quelques minutes plus tard. Après un échauffement d'au moins 3 minutes (réalisé avec sérieux, attention !) emmené par le plus capé du FCMR, Choup, le coach-capitaine-gardien Gros Lolo annonce son équipe. Il doit composer avec quelques absences notables comme le covidé Pélican ou les blessés Loïc, Doninimique et Jaja. Sur le papier pourtant, l'équipe semble solide.Les conditions de jeu sont idéales : une dizaine de degrés, pas de pluie ni vent, et un terrain d'honneur (s'il vous plaît !) mis à disposition par les locaux . Petit bémol : l'absence d'un arbitre. Très vite, les Mas-Rillians prennent l'avantage au score grâce une belle tête de Raph qui profite d'un beau corner de Marcel. Ils doublent la mise par Lilou qui pose un plat du pied de grande classe sur un ballon relâché du gardien.Mais St Maurice ne se décourage pas et sur une frappe anodine de leur attaquant, Gros Lolo tarde à se détendre (un peu en mode super-ralenti, vous voyez ?). 1 - 2. Peu importe : le FCMR continue à poser son jeu, en partant très souvent de derrière avec des passes courtes au sol. Terence se retrouve ainsi dans l'entrejeu, libre de trouver Raph dans la profondeur. Ce dernier dribble astucieusement le gardien et s'offre un doublé.Le break est fait mais excès de confiance ou maladresse, sur une montée du libéro Choup, le FCMR perd le ballon et subit une rapide contre-attaque de St Maurice. Votre humble serviteur venu de son aile gauche en couverture se vautre lamentablement et laisse l'adversaire ajuster Gros Lolo. 2 -3. Toutefois, le FCMR reprend sa marche en avant : suite à un beau débordement, Jérôme ajuste un centre repris second poteau par un Terence bien placé. Le penalty de fin de 1ère période auto-accordé par St Maurice est anecdotique. 3-4 à la mi-temps.La seconde période est à sens unique. Marcel profite d'une belle passe d'Oliver pour ajuster le gardien du plat du pied. Choup remplace Gros Lolo dans les cages et place de bons arrêts au bon moment. La défense composée de Titi Black, 974, Hafida puis Brice et votre humble serviteur est solide et relance proprement. Devant, elle peut compter sur la pépite du FCMR, Tony, qui distribue ses caviars et aurait pu aller de son joli but s'il n'avait pas bouffé la feuille. Coach Gros Lolo participe à la fête : il offre une passe lumineuse (que dis-je ? magistrale, dantesque, zidanesque ! quoi moi lèche-c*** ? pas du tout...) en toute fin de match à Raph qui n'a plus qu'à finir le travail. 3-6 score final. La troisième mi-temps se passe dans la tradition avec un apéro dinatoire simple mais en présence des basiques : pain, charcuterie, fromages et boisson anisée. Merci à St Maurice de Gourdans pour leur accueil et bonne saison à vous !