Les Verts trébuchent d'entrée en Belgique

Au terme d'une rencontre riche en événements en tous genres, entre missile en pleine lucarne et CSC de bêtisiers, l'AS Saint-Étienne a trébuché d'entrée sur la pelouse de La Gantoise pour son retour en Ligue Europa. Frustrant.

Deux prénoms, deux pions

Échange de bons procédés

La Gantoise (4-3-3) : Kaminski - Asare, Ngadeu-Ngadjui, Plastun, Lustig - Odjidja, Kums (Dejaegere, 93e), Owusu - Yaremchuk (Bronn, 81e), David (Kvilitaia, 90sup>e), Depoitre. Entraîneur : Jess Thorup.



Saint-Étienne (4-4-2) : Ruffier – Kolodziejczak, Perrin, Moukoudi (Beric, 72e), Debuchy - Trauco, Youssouf, M’Vila, Cabaye (Bouanga, 65e) - Hamouma (Nordin, 72e), Khazri. Entraîneur : Ghislain Printant.

Par Quentin Jeannerat

Le retour sur la scène européenne débute de la pire des manières pour les Verts. Debuchy se mange une mandale dans le pif et a à peine le temps de se relever que les Belges partent en contre à toute vapeur. À la réception d'une superbe ouverture, l'Ukrainien Roman Yaremchuk rappelle à Loïc Perrin qu'il n'a ni 20 ans, ni 30 ans, en le laissant sur place dans le couloir gauche. Son centre tendu est repoussé juste devant lui par Ruffier, où le jeune Canadien Jonathan David (19 ans) n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Le tableau d'affichage n'indique même pas deux minutes de jeu que l'ASSE court déjà après le score.Le scénario reprend alors le cours normal d'un début de rencontre de Ligue Europa, plus porté sur l'observation que sur la prise de risques. Khazri et Hamouma côté stéphanois et Kums côté gantois donnent bien quelques raisons aux plus nerveux de se lever de leur chaise, les commentateurs de RMC Sport n'en ont pas moins largement le temps de sortir leurs plus belles blagues à base de gants.Sans crier gare, tout s'accélère alors à la 38minute. Un long ballon bien senti de Loïc Perrin trouve la poitrine d'Hamouma, qui remise pour Wahbi Khazri. L'international tunisien contrôle à peine le ballon avant d'envoyer une minasse des familles qui va nettoyer la lucarne de Kaminski. Comme quoi, jouer avec deux vraies pointes a ses vertus.Les Verts ont à peine le temps d'abandonner leur costume de chasseur qu'il est déjà temps de le réenfiler : Kolodziejczak reste au sol dans la surface belge après un choc avec Kaminski mais personne ne se donne la peine d'arrêter le jeu pour lui, et l'équipe de Gand reprend l'avantage grâce à un but symétrique à leur premier pion : Kums lance Depoitre dans la profondeur côté droit. Ce dernier percute, talonne le cuir vers Jonathan David qui n'a plus qu'à fusiller Ruffier à bout portant. Deux jours après les exploits du Norvégien de Salzbourg Malen , et Håland , c'est désormais officiel : cette semaine est celle de la puberté.Après le thé et alors que Sainté remet le pied sur la gonfle, on assiste à une nouvelle démonstration de l'amitié franco-belge. C'est Perrin qui se charge de la première offrande, en trompant son portier après une remise de Lustig. Le gardien gantois Kaminski, désireux de lui rendre la pareille au centuple, se fend d'un enchaînement contrôle complètement foireux - tentative de sauvetage totalement foirée du plus bel effet pour ramener les Verts à un but de leur hôte. Assurément dans le top 3 des CSC de l'année.En fin de matchs, les Verts mettent tout ce qu'ils leur restent dans la bataille, les assauts sont toujours plus précis et culminent à la 94avec une frappe de Beric sur le poteau. Plutôt encourageants dans l'animation offensive, les Verts paient au prix fort une défense beaucoup trop poreuse et lance de la pire des manières leur campagne européenne.