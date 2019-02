Les Verts se payent Dijon

Dijon (4-2-3-1) : Allain - Aguerd, Yamberé, Coulibaly, Chafik (Rosier, 80e) - Abeid, Marié - Kwon (Kaba, 70e), Sliti, Said (Keita, 74e) - Tavares. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Saint-Étienne (3-4-3) : Ruffier - Kolodziejczak, Subotić, Perrin - Polomat (Abi, 78e), Ait Bennasser, M'Vila, Gabriel Silva (Nordin, 58e) - Cabella - Khazri, Diony (Saliba, 76e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Vert le haut.Au terme d’un match pas forcément très emballant, l’AS Saint-Étienne est allée s’imposer au stade Gaston-Gérard par le plus petit des écarts pour remporter sa deuxième victoire de la saison à l'extérieur. Un coup de patte signé Subotić permet aux Verts de grimper provisoirement à la quatrième place.À la mi-temps, pas franchement de quoi se réjouir face à ce pénible 0-0. Les visiteurs ont la possession et se créent le plus d’occasions, mais sans jamais parvenir à concrétiser. En face, Dijon souffre et joue le contre en espérant aller chercher sa deuxième victoire depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc.Le déclic arrive peu après l’heure de jeu. Neven Subotić reprend un corner de Khazri d’une belle volée du droit qui vient se loger dans la lucarne de Bobby Allain , battu. De quoi se réjouir après la sortie sur civière de Gabriel Silva quelques minutes plus tôt, blessé à la cheville après s’être mal réceptionné sur un saut. Il faut ensuite attendre le temps additionnel pour vibrer deux fois d'affilée : d'abord une parade décisive d'Allain sur une frappe en pivot de Nordin. Ensuite, pour un but refusé à Yamberé à la suite d'une position de hors-jeu. Suffisant pour les Verts qui dépassent provisoirement Marseille à la quatrième place. Suffisant aussi pour laisser Dijon englué à la place de barragiste, à un petit point de Caen