Les Verts sauvent l'honneur face à Amiens

Ruffier - Palencia (Nordin, 73e), Perrin, Saliba, Fofana - M'Vila, Youssouf - Boudebouz (Hamouma, 75e), Khazri, Bouanga - Abi (Debuchy, 84e). Entraîneur : Claude Puel.

Gurtner - Chedjou, Calabresi, Dibassy, Aleesami - Gnahoré (Monconduit, 76e), Blin - Mendoza, Diabaté (Akolo, 63e), Kakuta (Bodmer, 83e) - Guirassy. Entraîneur : Luka Elsner.

Flop 50.Alors que Wahbi Khazri avait lancé l'après-midi des Verts en profitant d'un tir dévié par Dibassy pour tromper Gurtner et ainsi inscrire son premier but de la saison, mais aussi le 50de sa carrière en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne a connu un dimanche compliqué face à Amiens conquérant et qui n'était pas venu dans le Forez pour servir de proie facile.Au contraire : après la pause, les Amiénois ont égalisé par l'intermédiaire de Mendoza et ont même pris l'avantage grâce à Akolo, entré en jeu un peu plus de dix minutes plus tôt. Malheureusement, alors que les Picards pensaient avoir fait le plus dur et espéraient filer vers le deuxième succès à l'extérieur de la saison, Dibassy a dévié un centre de Bouanga dans son propre but dans la foulée de la prise d'avantage.Terrible à avaler tant Amiens méritait plus.