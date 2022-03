Les Verts mettent leurs maillots aux enchères pour aider l'Ukraine

? Les maillots portés par les Verts lors d'#ASSEFCM (1-0) sont mis aux enchères au profit de l'association des ???????? ???????????? ?????̧???. ?????? ??? ??? ? — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 7, 2022

Des Verts solidaires valent mieux qu’un ver solitaire. Après Twente , au tour de Saint-Etienne de soutenir l’Ukraine. Les Verts ont mis aux enchères les maillots qu’ils portaient face à Metz (victoire 1-0) ce dimanche. Les profits réalisés seront reversés, non pas au pompier Dupraz , mais aux Pompiers Humanitaires Français. Cette association œuvre à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine pour acheminer acheminer du matériel médical et de soins d'hygiène depuis la Loire.Sur ces tuniques, les Stéphanois avaient déjà décidé de remplacer les noms des joueurs par un message symbolique :Les vingts maillots proposés ont été mis en vente sur le site officiel du club ce lundi. Les enchères se termineront elles ce vendredi à 18 heures. Avec 13 points pris sur 18 possibles lors des six dernières journées, ces tenues pourraient bien devenir historiques si l’ASSE parvenait à obtenir un maintien de plus en plus envisageable.Et si on envoyait Pascal Dupraz négocier avec Vladimir Poutine ?