Les vagabonds de Bolton ne meurent jamais

Réanimé de justesse l’été dernier lorsqu’il était menacé d’expulsion par l’English Football League, le club anglais de Bolton a débuté la saison avec -12 points et est bon dernier de League One (troisième échelon). Mais à l’ombre des géants de Manchester, à vingt bornes de là, être en vie, c’est déjà beaucoup.

À Bolton, par Florent Caffery / Photos : Manon Cruz

Léger crachin, vent glacial, ciel gris, Bolton est morose en cette fin décembre. Au loin, planté au milieu d’une zone commerciale où les fast food règnent en maître, les quatre mâts métalliques du Macron Stadium se dessinent (aucun lien avec Emmanuel). Sous la West Stand, une heure avant le coup d’envoi, Mitchell fait le piquet. A chaque match des Wanderers (les vagabonds, le surnom du club), il débarque, comme depuis 1948, avec son œil gauche masqué façon Albator et ses « Programmes » qu’il tente d’écouler tel un marchand de poisson de Rungis. Le discours branché sur radio nostalgie, il égrène les jours heureux. «» Optimiste l’octogénaire. C’est que Bolton, sorti de terre en 1874 et membre fondateur de la Football League en 1888, est un réanimé. Quasi déclaré cliniquement mort l’été dernier, placé en liquidation judiciaire en février 2019, l’entité, alors en Championship, creuse sa tombe. Un premier repreneur, Dean Holdsworth, avait revendu ses parts en 2017 à Ken Anderson, lequel a charcuté ce qu’il restait du navire.Salaires des 150 employés non versés, centre d’entraînement plongé dans le noir pour défaut de paiement et absence de nourriture pour les équipes, grève du groupe pro, relégation en League One en mai, la pente est digne d’une descente de l’Alpe d’Huez. Une énième tentative de rachat par le sulfureux Laurence Bassini, ancien propriétaire de Watford, capote pour manque de garanties financières. Face à Coventry (le 10 août, 0-0), seuls trois pros sont alignés. Le reste ? La jeune garde, 19 ans de moyenne d’âge, envoyée dans un bourbier. Fin août, la ligue anglaise met le pistolet sur la tempe. S’il n’y a pas rachat dans les 72 heures, le club sera expulsé du football de haut niveau britannique. Football Ventures (Whites) Limited, un consortium d’investisseurs, sort la planche à billets. L’opération est finalisée. Le 2 septembre, neuf joueurs sont recrutés en une salve de quelques heures. Ouf, Bolton peut de nouveau marcher ! «s’emballe Robert Jones, 19 ans, supporter depuis le berceau.(Bury a été exclu de tout championnat professionnel en août)Bolton n’est plus sous perfusion, mais reste avec des boulets bien vissés aux chevilles. Le club a dû débuter la saison avec 12 points de pénalité. Chaque week-end, c’est la course à l’impossible. Samedi dernier, Southend a été envoyé au tapis. Pourtant mené par les hommes de Sol Campbell (0-1, 10e), Bolton s’est rebiffé. Deux volées en sept minutes (l’une par Joe Dodoo, l’autre via Luke Murphy), un ballon subtilement piqué de Daryl Murphy à l’heure de jeu et l’affaire était pliée (3-1, 64e). Les 12 000 âmes massées dans l’antre pouvaient exulter et le DJ du stade relancer l’infatigable Maria sur « All I want for Christmas » . «» , déplore le très fringuant David Walkinson. Lui aussi un vieux de la vieille, abonné depuis 1956, il ne crache pas dans la soupe, s’estimant déjà «» , s’empresse d’ajouter David Holston, son compère, incollable sur la venue de Sergio Agüero et de l’Atletico de Madrid, ici, en 16e de finale de la Coupe UEFA, en 2008. «(rires)(1-0 puis 0-0 au retour). » Les images sur DVD, c’est bien, mais qu’en est-il du constat actuel ? «Après 18 matchs joués, Bolton est toujours en queue de peloton, à 15 points du premier non-relégable, Tranmere, qui compte deux matchs en plus. Avec quelques orteils déjà en League Two, le technicien Keith Hill, propulsé sur le banc de sa ville natale fin août, passera Noël en continuant d’invoquer le ciel d’un miracle. «» Tel des vagabonds revenus du néant…