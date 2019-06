Les USA collent un set au Trinité & Tobago

États-Unis (4-1-4-1) : Steffen - Long, Zimmerman, Ream, Lima - Bradley - McKennie, Pulisic, Arriola, Boyd - Zardes. Entraîneur : Berhalter.



Trinité & Tobago (4-2-3-1) : Phillip - David, Jones, Cyrus, Paul - George, Hyland - Lewis, Hackshaw, Cato - Garcia. Entraîneur : Lawrence.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

But, set et match.Face au Trinité & Tobago dans une confrontation comptant pour la phase de poules de Gold Cup, les États-Unis n'ont pas fait dans la dentelle. Largement supérieurs à leurs adversaires, ils se sont en effet imposés sur le sévère score de 6-0. Pourtant, les USA ont mis un certain temps à trouver la faille : 41 minutes plus exactement, avec l'ouverture du score de Long sur un service de Pulisic.Le nouveau joueur de Chelsea a ensuite délivré une nouvelle passe décisive pour Zardes, qui a collé un doublé en deux minutes chrono, avant de se muer en buteur. Arriola, puis de nouveau Long ont achevé une belle soirée où les vainqueurs ont frappé une petite trentaine de fois.Ce qui fait dix pions inscrits en deux matchs et une qualification en quarts de finale (comme le Panama, qui a gagné 4-2 contre le Guyana), pour les États-Unis. Et sixconcédés, pour Trinité & Tobago.