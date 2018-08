Les Ultras bordelais manifesteront contre les Américains

Face à ce qui est une "catastrophe annoncée", l'heure n'est désormais plus au questionnement ou à l'inquiétude. Nous devons réagir. Il y a urgence. Notre club fait certainement face à un des plus gros périls que nous ayons connu depuis 1987. #HandsOffFcgb — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) 29 août 2018

Nous nous positionnerons fermement demain, et appelons d'ores et déjà @ndetavernost, @alainjuppe, ainsi que l'ensemble du monde sportif bordelais à ne pas laisser le club devenir le jouet de brigands internationaux.A tous ceux-là, #HandsOffFcgb !!! — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) 29 août 2018

Nous appelons notre communauté, ainsi que les amoureux des Girondins à vous approprier ce hashtag.Et surtout à nous rejoindre demain. Merci à tous et à toutes de votre soutien.#HandsOffFcgb — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) 29 août 2018

Annoncée il y a un mois, l'annonce des négociations exclusives entre M6 et GACP (General American Capital Partners LLC) pour la reprise des Girondins de Bordeaux commence à sérieusement inquiéter, du côté des supporters du club marine et blanc.Suspendue au vote de la mairie de Bordeaux, qui devra se prononcer fin septembre sur la validité du transfert du loyer du Matmut-Atlantique (3,8 millions d'euros par an) de M6 au fonds d'investissements américain, le débarquement de la troupe menée par Joseph DaGrosa est aujourd'hui plus que jamais chahutée. En cause, l'apparente frilosité financière affichée par le probable futur propriétaire, et surtout, l'implication d'un réseau d'agents qui désirerait faire main-basse sur le club. Et qui aurait déjà fait capoter l'arrivée de Thierry Henry , ainsi que plusieurs autres recrues pourtant indispensables aux Girondins.Nicolas de Tavernost, le président de M6, a officiellement tiré la sonnette d'alarme, dimanche dernier, au sortir d'une belle victoire bordelaise face à Monaco . «Aujourd'hui, c'est au tour des Ultramarines 1987, le principal groupe ultra des Girondins, de passer à l'action ce jeudi, en appelant à un rassemblement dans la fan-zone du Matmut-Atlantique entre 19h45 et 20h15, en lever de rideau du match retour de Ligue Europa face aux Belges de La Gantoise Les fans girondins comptent bien réaliser une «» , comme indiqué dans un communiqué publié mercredi soir sur. Pour faire face à ce qu'ils estiment être «» , en référence à l'affaire Bez, ils appellent tous les supporters et sympathisants du club inquiets par l'arrivée de ceux qu'ils appellent des «» à les rejoindre.Les Girondins joueront à guichets fermés, demain soir. Les dirigeants bordelais voulaient une grosse ambiance, ils l'auront.