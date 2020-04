Les trois options de la LFP pour déterminer le classement de Ligue 1

3

?? Les trois options envisagées pour régler les classements et les montées-descentes en L1 et L2 https://t.co/9IJKNPnUXr — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Énorme surprise : le TFC est relégué dans tous les cas. La saison de Ligue 1 officiellement terminée , place aux débats sur les modalités d'établissement du classement final. Première information à la suite de l'allocution d'Édouard Philippe, la tenue de barrages ne semble pas possible, ce qui devrait sceller le scénario à deux descentes et deux montées envisagé il y a peu.Le classement sera définitivement figé par la LFP lors de son assemblée générale prévue mi-mai. Pour cela, RMC Sport indique que la ligue étudie trois options, et non pas deux comme cela était d'abord indiqué Classement établi selon un ratio nombre de points obtenus/nombre de matchs joués (arrondi à la deuxième décimale).Classement arrêté à la dernière journée disputée en intégralité, soit la J27.Arrêt du classement à l’issue de la phase aller.Dans tous les cas, le PSG sera sacré champion et Toulouse relégué en Ligue 2. Rien ne bougera non plus pour les deux autres places qualificatives en C1, qui reviendront à l'OM et Rennes. L'option 3 inverserait les positions d'Amiens et Nîmes, condamnant les Crocodiles au profit des Picards. En ce qui concerne les places en C3, si Lille est assuré d'obtenir le premier ticket, cinq clubs peuvent prétendre aux deux dernières places qualificatives : Reims (via les options 1 et 3), Nice (via l'option 1), Lyon et Montpellier (via l'option 2) et Nantes (via l'option 3).Place au casse-tête.