Les trois finalistes pour le trophée The Best meilleur entraîneur de l’année dévoilés

BB

La cérémonie The Best approche, et la FIFA continue de dévoiler les finalistes pour chacun de ses trophées. Après ceux du prix Puskás et du meilleur gardien de l'année, ce sont les trois derniers prétendants pour le titre de meilleur entraîneur de l'année 2021 qui ont été dévoilés. Les heureux finalistes s'appellent Pep Guardiola, Roberto Mancini et Thomas Tuchel.Chacun d'eux a des arguments à faire valoir pour succéder à Jürgen Klopp. Le Manchester City de Pep Guardiola a dominé de la tête et des épaules la Premier League la saison passée et s'est hissé en finale de Ligue des champions. Roberto Mancini a quant à lui mené l'Italie sur le toit de l'Europe en remportant l'Euro 2020. Son équipe a aussi battu le record d'invincibilité d'une sélection (38 matchs contre 35 pour l'Espagne et Brésil). Enfin, Thomas Tuchel qui a récupéré une équipe de Chelsea 9de son championnat en janvier dernier a réussi à accrocher une quatrième place qualificative à la Ligue des champions . Mais surtout, le technicien allemand a permis auxde remporter la deuxième C1 de leur histoire en battant... le Manchester City de Pep Guardiola en finale.Si le Catalan prend sa revanche au trophée The Best, on imagine qu'il sera aussi heureux que Robert Lewandowski après avoir remporté le trophée Tik Tok.