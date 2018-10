Les tribunes de l'Assemblée

Longtemps nos députés n'osaient afficher qu'une seule écharpe : la tricolore. Or, voici que depuis quelques jours, une frénésie ultra s'est emparée de l'hémicycle. Des amicales d'élus du peuple, supporters de Marseille, Paris, Saint-Étienne voire Bastia, se déclarent les unes après les autres. Alors, bientôt les fumis lors du vote de la loi des finances ? Ou une levée d'écharpe parisienne lors de la venue du président ?

« Le foot est très présent à l'Assemblée nationale comme dans le reste de la société. Il permet à des gens de discuter ensemble, ou se de se retrouver par-dessus les affiliations politiques. »

« Que je participe à ce groupe amical PSG ne changera rien »

Relation géographique et ouverture internationale

« Ce groupe sera non seulement un lieu pour se retrouver, se rendre éventuellement au Vélodrome ensemble, mais pour réfléchir plus largement aux problématiques du foot pro, entre élus de diverses tendances. »

Un outil politique

« Il n'y a aucune prétention »

Par Nicolas Kssis-Martov

Tous propos recueillis par NKM.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La situation est paradoxale. Tandis que les ultras défraient la chronique et trimbalent toujours leur mauvaise réputation, entre interdictions de déplacements et tracts polémiques, les représentants de la nation installent tranquillement leur petit kop au cœur de la démocratie républicaine, soit jusque dans les très sages travées du palais Bourbon. De fait, les annonces de création d'amicale, groupe ou autres se succèdent. Un phénomène peu habituel chez Marianne, qui avait jusqu'à présent réussi à se préserver des passions sportives et contraint nos élus à un peu de retenue en la matière.En effet, il était plutôt rare chez nous qu'un député se laisse aller à ses penchants footballistiques, ce qui est plus fréquent en Angleterre, où le parlementaire de la circonscription de Tottenham, David Lammy, s'était il y a peu autorisé à tweeter après une défaite de son équipe face à Chelsea : «» Jusqu'à présent, dans l'Hexagone, si Monsieur ou Madame le maire pouvait honorer le club local d'une attention privilégiée, le député ou le sénateur, bien qu'élu de son territoire, se gardait de toute aventure. Seuls les Bleus pouvaient alors justifier l'expression de leur chauvinisme dans les grandes occasions.Or, les temps ont bien changé. Ainsi, bien loin de la discrétion de Mitterrand ou de Chirac, Emmanuel Macron s'entraîne avec les Marseillais et ne cache jamais sa préférence. Devant cette petite révolution jupitérienne, les députés se lancent donc également dans l'aventure. Toutefois, conscients des procès d'intention qui les attendent, ils réfutent d'avance toute démarche de division. «, oppose au contraire Eric Diard, député LR des Bouches-du-Rhône, qui a en quelque sorte initié le mouvement. En faveur de l'OM, forcément.» Pieyre-Alexandre Anglade, député LREM des Français du Bénélux, à l'origine de la réplique parisienne, partage au moins cette analyse : «Autre menace immédiatement récusée, le risque de brusquer, voire décevoir ses électeurs. «, poursuit Roland Lescure, député LREM des Français d'Amérique du Nord.» «, prolonge Stéphane Testé, député LREM du 93, à l'initiative d'un pool stéphanois en cours de constitution.C'est un point non négligeable qui vient d'être abordé. À regarder le rapport de force qui se dessine, d'une certaine manière, si l'Assemblée s'avère bel et bien en adéquation avec le reste de la population dans son fort et puissant rapport au foot, elle semble encore quelque peu demeurée dans les années 1980, voire 1990. Tout le monde ne part donc pas avec les mêmes armes et, surtout, différence d'âge oblige, les mêmes bagages. «, confirme Stéphane Testé.Même son de cloche vers Marseille, qui semble mobiliser le plus beau contingent. «, se réjouit Eric Diard.» Dans le contexte actuel, la politique d'ouverture atteint peut-être ici ses limites.Côté Paris, pour le moment, on semble du coup beaucoup tabler sur l'internationale. «, défend Pieyre-Alexandre Anglade, député LREM des Français du Bénélux.» Au passage, aucune dynamique ne laisse entrevoir une amicale de députés supporters de l'OL. Jean- Michel Aulas ferait bien de s'en soucier.Car rien ne serait plus erroné que d'imaginer que la politique ait disparu du tableau. Les démarches ne se situent pas toutes au même niveau. Du côté marseillais, l'affaire a été longuement mûrie. «, confie Eric Diard.» Les liens avec le club sont constitutifs, conférence de presse en commun y compris. Quasiment un lobby, un espace d'influence, au sens américain du terme, qui œuvre certes à visage découvert... Peut-être aussi le sentiment chez les présidents de club que la LFP a fait son temps, et preuve de son inefficacité (par exemple lors de l’épisode de la taxe à 75 % de François Hollande), quand il s’agissait d’obtenir gain de cause auprès des institutions républicaines. Et quoi de mieux que miser sur la passion de nos élus – par-delà les étiquettes de partis – pour susurrer des doléances ?En face, la logique des Parisiens donne presque l'impression de tenir du pur sentimentalisme. «, précise Roland Lescure.» Rassurons-nous, il n'y aura probablement pas de vol de bâche ni besoin de mobiliser les huissiers pour contenir les débordements. Surtout, bien qu'aucune forme de sociabilité au palais Bourbon ne soit jamais vraiment innocente, ni sans arrière-pensées, les Parisiens n'ont pour le moment, officiellement, pas pour stratégie d'établir un pont entre la représentation nationale et leur équipe de prédilection. «, résume Pieyre-Alexandre Anglade.» Qui sait, la prochaine fois qu'Edouard Philippe se rendra devant l'hémicycle, il devra peut-être subir une banderole hostile déployée par les supporters du Red Star emmenés par Eric Coquerel...