Les tacles bientôt bannis à l'entraînement en Angleterre

Quelle indignité.Selon les informations de la BBC ce mardi, les formations anglaises vont être désormais soumises à un protocole officiel visant à endiguer l'épidémie, interdisant notamment la pratique des tacles à l'entraînement. Ce protocole révèle également que les drapeaux de corner, les ballons, les cônes, les poteaux et même les terrains seront désinfectés après chaque séance.Ces sessions ne pourront être réalisées que par groupe de cinq joueurs maximum, et seront limitées à 75 minutes. La température des joueurs sera relevée quotidiennement et ils seront testés deux fois par semaine. Et bien sûr, tout le monde doit se pointer individuellement aux centres, avec interdiction de se rassembler.Conditions princières.