Les supporters israéliens et palestiniens iront ensemble au Qatar

Israelis and Palestinians to fly together to the FIFA World Cup Qatar 2022™️ https://t.co/UUV4mOiZl8 pic.twitter.com/bCaDmGdkar — FIFA Media (@fifamedia) November 10, 2022

MDG

Au moins un message positif pour cette Coupe du monde.Les supporters israéliens et palestiniens se rendront ensemble au Qatar pour la Coupe du monde. Dans un communiqué, la FIFA indique que les deux groupes se rendront dans le pays du Golfe au départ de Tel-Aviv. Si cette annonce parle principalement aux habitants d’Israël, la FIFA précise également que les supporters et journalistes palestiniens pourront venir au Qatar par ce même avion. Selon Gianni Infantino, le président de la FIFA,. Un sport qui. Osé comme déclaration.Seule condition pour pouvoir rentrer au Qatar, posséder un billet d’une rencontre de la Coupe du monde. Pour ce porte-parole du Mondial 2022, les médias et supporters palestiniens. Il affirme également queSelon le pays du Golfe, 2,9 millions de billets ont été vendus sur les trois prévus.Bien beau de venir ensemble mais pour supporter qui, en fait ?