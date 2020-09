Les supporters du Kosovo chantent dans un haut-parleur aux abords du stade

AMAZING - #Kosovo fans sing in the 1st minute via a speaker outside the stadium #BesaBes pic.twitter.com/gDaFpXjTCZ — Stefan in Kosovo (@StefanInKosovo) September 6, 2020

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le huis clos, quelle importance ?La toute jeune sélection du Kosovo continue de faire rêver ses supporters. Toujours en lice pour participer à l'Euro l'année prochaine – elle disputera les barrages – la voilà qui dispute la Ligue C de la Ligue des nations. Ce dimanche, les hommes de Bernard Challandes recevaient la Grèce, premier match à domicile de l'année et bien sûr à huis clos, au vu de la situation sanitaire.Des mesures qui n'ont pas découragé les supporters, venus encourager leur équipe depuis l'extérieur du stade dès la première minute de la rencontre. Et histoire de ne pas faire les choses à moitié, les fans avaient carrément apporté un haut-parleur, afin d'être sûrs de bien se faire entendre.Dommage la clim avec le but grec dès la 2minute de jeu.