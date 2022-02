Les supporters du Bury FC rachètent le stade de Gigg Lane

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on aime, on ne compte pas.Les supporters du Bury FC sont mis à rude épreuve depuis trois ans, leur club ayant été exclu de la Football League en raison de problèmes financiers , plus placé en redressement judiciaire. Le club n'existe aujourd'hui plus sur les terrains, mais ses amoureux n'ont pas abdiqué. Un groupe de fans vient en effet d'acheter Gigg Lane, antre du Bury FC depuis 1895, avec l'aide, entre autres, du gouvernement britannique. Plus de 500 contributeurs ont permis de rendre ce rachat possible. Un pas important vers le retour des. Reste à savoir ce qu’il adviendra du Bury AFC, fondé par d'autres supporters en décembre 2019 et actuellement leader de dixième division.Tant qu'il y aura des fans...