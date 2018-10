Les supporters du Bayern grognent contre les nouveaux maillots

Mint kits = Bayern fans protesting.'The club's colors are red and white''We want red and white shirts' pic.twitter.com/H3RLiPNk1A — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 28 septembre 2018

CG

Touche pas à mes couleurs.Depuis le début de saison, les fans du Bayern Munich protestent contre les nouvelles tuniques version 2018-2019. À l'occasion du match contre le Hertha Berlin , ils en ont profité pour envoyer un nouveau message de mécontentement en déployant un tifo dans leur espace réservé dans l'Olympiastadion. «» , pouvait-on lire sur une banderole placée au-dessus du maillot emblématique du début des années 1990 en taille XXL.Si la liquette domicile du champion d'Allemagne est aux couleurs du club, les supporters ne goûtent pas vraiment le short bleu marine, alors que le blanc était le coloris habituel du bas de la tenue. Mais ce sont surtout les maillotsetqui agacent les Bavarois. Le premier est vert pastel et le second est un modèle écolo avec un mélange de gris et de bleu. Des couleurs qui ne correspondent pas vraiment à l'identité du Bayern Munich. Les supporters ne semblent pas vouloir lâcher prise et la grogne pourrait donc se poursuivre tout au long de la saison.