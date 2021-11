Les supporters des Rangers improvisent une bataille de boules de neige à la mi-temps

MD

Le perdant passe 45 minutes trempé à se les geler.À l’heure où l'International Football Association Board (IFAB), l'institution qui régit les lois du jeu du football, songe à étendre la pause de 15 à 25 minutes pour réaliser des shows dignes des plus grands Superbowls , les Écossais ont trouvé le moyen de faire le spectacle à moindres frais. La commune écossaise de Livingston, à l'ouest d'Édimbourg, a accueilli la neige ce dimanche en plus des supporters des Rangers dans le cadre de la quinzième journée du championnat local. L’occasion pour les visiteurs de s’improviser une bataille de boules de neige en direct. En plus de s’envoyer des grosses mines au sein même de la tribune, à quelques mètres d’écart, les fans desse sont aussi amusés à viser un photographe, présent sur la pelouse.Le show est immense et rappelle à l’IFAB que Katy Perry et The Weeknd peuvent bien rester sous le plaid.