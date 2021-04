Les supporters de Tours peuvent devenir actionnaires du club

Le Tours FC lance un nouveau projet pour relancer le club https://t.co/3XocNYwaLe — Tours Football Club (@ToursFC) March 30, 21

Bientôt le retour du Stade de la Vallée du Cher dans les multiplex Ligue 2 ?Englué en National 3, le Tours FC tente des choses pour revenir à la surface. Le club a récemment lancé un nouveau projet de création d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et cherche activement des actionnaires pour faire tourner la machine., constate le club dans un communiqué Les supporters et les salariés les plus motivés peuvent acquérir une part en mettant 50 euros sur la table. Les plus fous peuvent coucher 100 euros et avoir un maillot gratos. Les anciens joueurs ( coucou Olivier Giroud ) et les personnalités peuvent acquérir vingt parts pour 1000 euros. Plus les acquéreurs seront nombreux, plus le club pourra rapidement atteindre son objectif :Il faut d'abord trouver des personnes qui aiment le goût du risque.