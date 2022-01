Les supporters de Saint-Étienne privés de déplacements jusqu’à la fin de la saison

AL

Lyonnais et Stéphanois ont enfin quelque chose en commun.À la suite des incidents survenus au Parc des sports du Bram durant l'affrontement entre Jura Sud et Saint-Étienne début janvier, la FFF a tranché dans le vif ce jeudi en prononçant de lourdes sanctions à l'encontre des Verts. Ceux-ci n'auront plus la chance d'avoir le soutien de leurs supporters à l'extérieur, privés de déplacement jusqu'à la fin de l'exercice 2021-2022. L'instance a également pénalisé l'ASSE de 50 000 euros d'amende, en plus du remboursement des frais liés aux dégâts causés durant la partie, histoire de vider des caisses déjà pas bien remplies.L'interdiction de déplacement s'applique aux compétitions organisées par la LFP et la FFF, autrement dit la Ligue 1 et la Coupe de France, dans laquelle Saint-Étienne ira à Bergerac pour le compte des huitièmes de finale. Les Stéphanois pourront au moins se consoler en se disant que leurs rivaux lyonnais sont actuellement mangés à la même sauce, interdits de soutenir leur équipe hors du Groupama Stadium Le derby de ce vendredi a déjà commencé en dehors du terrain.