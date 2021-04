Les supporters de la Roma répondent à Ole Gunnar Solskjær

#Solskjær: "Non li conosco e non li ho visti giocare".I tifosi della #Roma rispondono con questi volantini affisi a #Trigoria: "Fate in modo che si ricordi di noi!" pic.twitter.com/qAsTE763hz — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 27, 2021

C'est de bonne guerre.Juste après que Manchester United s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa, Ole Gunnar Solskjær a provoqué lesde la Roma en déclarant qu'il. Une insulte pour les supporters romains, lesquels ont placardé des affiches à Trigoria, le centre d'entraînement du club. On y voit le manager norvégien et ses propos accompagnés d'un message limpide :Largués en championnat et actuellement à six points d'une éventuelle qualification en C3, lesont donc la pression face aux. Déjà vainqueurs du trophée en 2017, MU est bien parti pour terminer à la deuxième place de la Premier League et fait office de favoris pour s'adjuger la C3.Le match est lancé.