Les supporters de Flamengo mettent le feu à Rio

À sea of red and black took over Rio for Flamengo’s Copa Libertadores celebration ❤️? pic.twitter.com/pLMFJQvXkk — B/R Football (@brfootball) November 24, 2019

Mieux que le carnaval ? Vainqueurs de la Copa Libertadores après 38 ans d'attente, les supporters de Flamengo se sont logiquement empressés de garnir les rues de Rio afin de célébrer le retour de leurs héros. Malgré une nuit courte, ils étaient plus d'une dizaine de milliers à être présents pour boire, chanter, danser et crier leur joie.Ils étaient d'ailleurs tellement nombreux qu'après trois heures de défilé, l'autobus à impériale rouge et noir n'avait toujours pas parcouru la moitié des 2,5 kilomètres qu'il devait effectuer. Et en fin d'après-midi, après une journée de débauche et d'allégresse, plusieurs heurts ont eu lieu entre les forces de l'ordre et certains supporters.Pas suffisant pour ternir l'image d'une ville en pleine euphorie.