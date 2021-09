Les Sud-américains louperont encore la reprise après la prochaine trêve

Días, horarios y sedes de la triple fecha de las #Eliminatorias. Acaba de ser oficializado por Conmebol. pic.twitter.com/a8kjVW4hh1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 16, 2021

La CONMEBOL n’en a rien à faire de l’Europe.Déjà un beau bordel début septembre, la prochaine trêve internationale des joueurs sud-américains va encore mettre la pagaille dans les effectifs de Ligue 1 et d'Europe. Contre Clermont, le PSG avait ainsi été privé de Messi, Paredes, Di María, Neymar et Marquinhos, qui avaient joué avec leur sélection 48 heures avant. Et puisqu'il faut apprendre de ses erreurs, cette mascarade va se répéter début octobre.Spoiler : ce sera même pire puisque cette fois, le PSG affrontera Angers le 15 octobre, soit la même date (avec le décalage horaire) que Brésil-Uruguay et Pérou-Argentine. Messi, Neymar et leurs compatriotes n’auront pas le loisir de se frotter à la vraie star du championnat, Mohamed-Ali Cho . Des absences qui n’affecteront pas que le PSG puisque l’OL et Monaco, qui se rencontrent le 16 octobre au Groupama Stadium, ne pourront compter ni sur Lucas Paquetá et Bruno Guimarães du côté lyonnais, ni sur Guillermo Maripán du coté monégasque.Moins de samba, plus de terroir.