Les streamers français dominent l'Espagne lors du Eleven All Stars

JB, à Jean-Bouin

L'histoire s'écrivait à Jean-Bouin, ce samedi soir. « Eleven All Stars » , c'est un projet organisé par le streamer français Amine et un match qui oppose sur un carré vert, le temps d'une soirée, une sélection de Twitcheurs (ou personnalités d'Internet) français et une équipe composée par leurs homologues espagnols. Le tout sur la base d'une rivalité née lors de la guerre des pixels en avril dernier Ce samedi à Paris, au cœur d'un stade Jean-Bouin garni de 20 000 chanceux et dans une ambiance Ligue des champions, Michou et consorts ont donc affronté cettesortie de Twitch et l'ont glorieusement dominée, s'imposant au bout grâce à un superbe but en première période signé Sacha Borg et un autre tout aussi exquis de Monsieur Bruce Grannec lors du deuxième acte, après un festival du Youtubeur Boumé Sama . Le match s'est même terminé dans la tension, avec une expulsion espagnole et une échauffourée juste avant le coup de sifflet final. Ça promet pour le match retour, prévu de l'autre côté des Pyrénées dans quelques mois.Comme quoi, Twitch, c'est aussi dans la vraie vie.