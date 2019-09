Les statistiques peu flatteuses de Xhaka à Arsenal

QJ

Des chiffres qui piquent les yeux.Voilà des chiffres qui ne vont pas renforcer la popularité de Granit Xhaka parmi les fans d'Arsenal. À nouveau sous le feu des critiques pour le penalty provoqué lors du dernier derby face à Tottenham, le capitaine desprésente des statistiques peu flatteuses depuis la saison 2017-2018.Dans un tableau établi par Sky Sports, il s'impose comme le joueur d'Arsenal à avoir commis le plus de fautes (67), le plus averti (13 cartons jaunes), le plus souvent dribblé (47 fois) et qui a manqué le plus de tacles (24). Des chiffres à relativiser, Xhaka étant un titulaire indiscutable et faisant partie des joueurs les plus utilisés ces deux dernières années, à un poste de sentinelle qui demande une grosse activité.Pas un adepte du tiki-Xhaka.