Les stades de foot sont-il vraiment une terre de contagion ?

L'annonce d'une jauge de 5000 personnes dans les stades a provoqué une vive réaction auprès des fans de foot. Même si le quota sera finalement adapté à la capacité de l'enceinte, beaucoup se demandent l'interêt d'une telle mesure, qui ne touche pas seulement le domaine sportif. Petite enquête sur la contagiosité des stades.

L'exemple de l'Euro 2020

Autotests et FFP2

Décembre 2021 a marqué le granddes masques en extérieur, des jauges dans les stades, des fermetures prématurées des bars... La vie d’avant, quoi. D’il y a un an. Les fans de foot, eux, n’en ont que faire de ne plus pouvoir respirer à pleins poumons l’oxygène des métropoles ou de ne plus pouvoir s’enfiler des pintes que jusqu’à deux heures du mat’. Tous les amoureux du ballon rond se sont rassemblés derrière une cause commune : la jauge de 5000 spectateurs. Cette mesure, annoncée par le gouvernement lundi dernier, appartient presque déjà à l’histoire ancienne puisque le Parlement est en train d’adopter une jauge au prorata de la capacité des enceintes. C’est mieux, mais ça reste ennuyant. Sur ce même site, nous pestions contre l’instauration de ce quota , et nous posions même la question de la véritable utilité sanitaire d’une telle mesure. Après tout, peu d’exemples de clusters dans les stades nous viennent à l’esprit.Établissons déjà avec une professionnelle ce qu’est un cluster :, explique Lulla Opatowski, épidémiologiste et modélisatrice, professeur à l’université de Versailles Saint-Quentin. Si on a peut-être moins la sensation que des enceintes aient pu être des foyers épidémiques, c’est sûrement car les gens rentrent chez eux et ne restent pas plantés sur leur siège. Les clusters les plus parlants sont ceux d’une ville, d’un quartier, d’un EHPAD, même d’un bateau de croisière, bref un endroit où l’on vit, séjourne. Malheureusement, on ne peut pas habiter dans les travées du stade de notre cœur et donc "le cluster de Geoffroy-Guichard" n’existera probablement jamais dans nos esprits. Pourtant, ce qui signifie qu'un stade peut bien en abriter un.Cet été, l’Euro 2020 a été un bon moyen d’observer la transmission du virus dans un stade quasi rempli, avec assez de peu de gestes barrières. Selon l'agence du Département de la Santé du Royaume-Uni, plus de 9000 cas de Covid-19 ont été liés aux matchs du championnat d’Europe. Rien que 3404 autres personnes se trouvant à Wembley ou dans ses environs ont potentiellement été infectées au moment de la finale. Sur les centaines de milliers de spectateurs s’étant rendues dans les travées lors de cette compétition, cela peut paraître faible. Mais il ne faut pas oublier, que cette étude ne porte que sur l’Angleterre et l’Écosse alors que neuf autres pays accueillaient des rencontres, et surtout que l’on n’avait pas affaire au variant Omicron (à prononcer à l’américaine apparemment)., éclaire l’épidémiologiste. Pour parler en matière de R0 , la grippe saisonnière est à 1,5, la première souche de Covid à 3, la variole à 5, et le variant Omicron. Donc une personne infectée peut potentiellement transmettre le virus à cinq ou dix autres individus sans mesure barrière. Ce variant super transmissible est ce qui change tout par rapport à cet été.Alors ce coronavirus se transmet-il vraiment lorsque l’on est assis sagement sur son siège ? Car on peut jouer sur les mots et se dire que les transports, les queues avant d’être fouillé ou d’acheter un hot-dog beaucoup trop cher sont les véritables responsables., détaille la professeure.Était-ce nécessaire d’instaurer une jauge ?, répond Lulla Opatowski.Encore faut-il que les clubs organisent correctement ces jauges. Lors du retour (non complet) du public dans les stades il y a quelques mois, on a souvent pu voir les quelques milliers de chanceux être massés dans la même tribune, plutôt que d’être étalés dans l’ensemble de l’enceinte. Que ce soit pour faire joli à la télé et surtout par facilité économique et logistique (réduction du nombre de stadiers, etc.), c’est ce que les clubs devront éviter de faire pour ne pas rendre ces restrictions caduques., prévient l’épidémiologiste.Pour éviter d’en arriver au huis clos systématique (que l’on voit arriver gros comme le titre de champion de France du PSG), Lulla Opatowski aimerait que les autotests soient beaucoup plus exploités., recommande-t-elle. Pour William Dab, épidémiologiste et ancien directeur général de la santé,. C’est peut-être dur à accepter, mais profitons de ces jauges, avant de rejoindre nos voisins belges et allemands, déjà privés de tribunes.