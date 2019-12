Les Spurs retrouvent l'appétit lors du Boxing Day

7

Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga – Aurier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen – Sissoko, Winks (Eriksen, 68e) – Lucas Moura (Dier, 76e), Alli, Sessegnon (Lo Celso, 56e) – Kane. Entraîneur : José Mourinho.

Brighton (3-1-4-2) : Ryan – Webster, Duffy, Burn – Stephens – Bernardo (Trossard, 77e), Gross, Mooy, Schelotto (Bissouma, 83e) – Alzate, Connolly (Maupay, 68e). Entraîneur : Graham Potter.

À l'heure des réjouissances et des festivités de Noël, José Mourinho l'avait promis à des fans de Tottenham inquiets avant d'ouvrir le Boxing Day. Comme un cadeau glissé au pied du sapin : «» Et, quatre jours après avoir reçu une leçon par le Chelsea de Lampard, le manager portugais a tenu parole en renouant difficilement avec le succès, à domicile, face à Brighton.Visiblement encore touchés par leur revers subi lors du derby londonien , desensommeillés sont pourtant bousculés d'entrée par des visiteurs décomplexés. Si Neal Maupay (meilleur buteur desen championnat) est laissé sur le banc, Alzate se charge d'allumer quelques mèches (4, 13) en compagnie d'un Mooy sémillant dans l'enceinte du Tottenham Hotspur Stadium (22). En l'absence de Son suspendu, l'animation offensive des partenaires de Moussa Sissoko manque cruellement d'idées, à l'image d'un Lucas trop esseulé (26). Toujours autant friable défensivement, Tottenham finit même par céder avant la pause sur un coup de casque de Webster après une offrande de Groß sur coup franc.Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir l'escouade londonienne sortir enfin de sa torpeur. Pas récompensé lors du premier acte avec un but refusé pour une position de hors-jeu, Kane sonne la révolte en s'y prenant à deux reprises devant Ryan. Un sursaut d'orgueil prolongé par l'entrée en jeu d'Eriksen, à l'origine du superbe second but d'Alli. Le dernier frisson d'une fin de partie gérée sans accroc par lesTottenham – qui n'a plus perdu un 26 décembre depuis 2003 en Premier League – profite de cette victoire pour revenir provisoirement à trois longueurs de la quatrième place. Idéal pour amorcer l'éprouvant marathon des fêtes.