Les Spurs mouchent City

Ultra dominateur pendant une heure, Manchester City s'est effondré après avoir été réduit à dix face à un Tottenham ultra-réaliste. Avec cette sixième défaite de la saison, déjà, les hommes de Guardiola pointent à 22 points de Liverpool. Mourinho et ses Spurs, eux, peuvent jubiler.

Des occasions gâchées, et une fin de match abandonnée

22 points dans la tronche

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Alderweireld, Sánchez, Tanganga - Lo Celso, Winks - Bergwijn (Lamela, 70e), Alli (Ndombele, 70e), Son - Lucas (Dier, 84e). Entraîneur : José Mourinho.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündoğan - Mahrez (Jesus, 73e), Agüero (Cancelo, 64e), Sterling (Silva, 84e) Entraîneur : Josep Guardiola.

Par Alexandre Aflalo

Qu'importe le résultat final, les confrontations entre Pep Guardiola et José Mourinho sont toujours une assurance d'assister à un sacré spectacle sur le terrain. D'intensité, de drame et de retournements de situation. Et s'il a fallu attendre l'heure de jeu pour que Tottenham n'ouvre la marque, ce sont 90 minutes extrêmement riches qu'ont offertes les deux équipes. Chacune dans son style, bien sûr : un City hyperactif, mobile et dangereux offensivement face à desregroupés, solidaires et opportunistes. Résultat : face à l'avalanche d'occasions manquées des, ce sont Tottenham et Mourinho qui sortent vainqueurs (2-0).Lesauront pourtant eu la tête sous l'eau pendant une grosse majorité de la rencontre, mais le sort a constamment joué en leur faveur. D'abord à la 27minute, quand le Kun trouve le poteau d'Hugo Lloris. Puis à la 35, quand ce même Lloris détourne un penalty botté par İlkay Gündoğan après une énième tergiversation de la VAR. Un penalty potentiellement décisif à plus d'un titre puisque après avoir été raté, il aurait pu amener à l'expulsion d'un Raheem Sterling déjà averti pour un tacle de boucher sur Dele Alli et qui s'est facilement laissé tomber dans la surface au rebond de la sentence loupée. En face, lescourbent l'échine et laissent lesfondre sur leur défense sans jamais rompre. Un symbole ? La solidité défensive du jeune Tanganga, face à un Mahrez bien en jambes.La physionomie du match est la même au retour des vestiaires : Tottenham se plaît à subir. Sachant que même s'il n'a toujours aucun tir à se mettre sous la dent dans cette rencontre, sa chance viendra. Et elle ne manque pas : à la soixantième, le rouge qui pend au nez de City lui est finalement attribué. C'est le pourtant excellent Oleksandr Zinchenko qui se le mange, pour avoir freiné la course de Harry Winks vers le but d'Ederson. Réduits à dix, les hommes du Pep se décomposent. Trois minutes après l'expulsion du petit Ukrainien, lesouvrent la marque : après un corner côté droit, le ballon revient à Lucas qui sert Bergwijn, fêtant son premier match en Premier League par un but sublime sur un enchaînement contrôle poitrine-volée dans le petit filet d'Ederson. Premier tir du match, premier but pour Tottenham face à un City qui a manqué de nombreuses occasions nettes. Écœurant de réalisme.Mené au score, City se dévoile et s'expose. Puis finit par bouffer un deuxième but, logique, signé Heung-min Son (71). Guardiola a toutes les raisons du monde de faire la gueule, sur son banc de touche : non seulement il vient de laisser trois points à son meilleur ennemi, mais en plus son Manchester City vient de subir une sixième défaite en Premier League cette saison. Soit autant que sur les deux derniers exercices, en cumulé. Loin devant à la première place, Liverpool et son infernale série de matchs sans défaite comptent désormais 22 (!) points d'avance. Si ce n'était pas officiellement un adieu au titre, ça y ressemble drôlement.