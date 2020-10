Les smoothies Innocent obtiennent le naming d'un stade anglais

??? ? ????????the innocent [insert name here] stadium: The Home of Forest Green Rovers.#WeAreFGR — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) October 2, 2020

Innocent déclare coupable.La société de smoothies a acquis les droits de naming du stade du Forest Green Rovers FC, pensionnaire de League Two. Un partenariat logique entre le club vegan, qui multiplie les initiatives en lien avec l'environnement , et la marque de boissons, qui se définit commeLe nom du stade, auparavant connu comme The New Lawn, sera défini par les supporters, qui ont la possibilité de faire des propositions. Les meilleures seront retenues et soumises à un vote. En attendant, l'enceinte portera le nom de « innocent [insert name here] stadium » - soit « innocent [insérer le nom ici] stadium » pour les non-anglophones.Soyez créatifs !