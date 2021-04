Les six déserteurs anglais plus représentés dans les instances de Premier League

LF

La vengeance des plus faibles.Après avoir essayé de se faire la malle dans la Superligue, les dirigeants des six clubs anglais impliqués dans le projet font face à la révolte des autres clubs. Par l'intermédiaire de Richard Masters, directeur général de la Premier League, les quatorze dirigeants des laissés-pour-compte ont demandé à ce que ceux de Tottenham, Manchester United et City, Arsenal, Chelsea et Liverpool quittent leurs fonctions au sein des instances. Selon SunSport et l' Athletic , c'est chose faite. Les six ont cédé et perdent énormément de pouvoir. L'absence des gros clubs dans les groupes de travail ou dans les comités de décision change la donne en Angleterre, et redonne plus de poids aux équipes moins puissantes financièrement.En tout cas, sur le papier.