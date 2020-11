Les Saints décalquent Villa dans un match fou

Which of Ward-Prowse free kick is your best? #AVLSOU pic.twitter.com/LnqewNdy5s — FTTV World (@FTTV20) November 1, 2020

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - Cash (Elmohamady, 67e), Konsa, Mings, Targett - McGinn, Douglas Luiz - Traoré (Trezeguet, 29e), Barkley, Grealish - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.



Southampton (4-2-2-2) : McCarthy - Walker-Peters, Bednarek (Stephens, 46e), Vestergaard, Bertrand (Diallo, 80e) - Romeu, Ward-Prowse - Armstrong, Walcott - Ings (Long, 85e), Adams. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Alors que Lionel Messi n'a marqué qu'un seul des 45 coups francs directs qu'il a tentés au cours de ses 41 derniers matchs avec le Barça, James Ward-Prowse a lui réussi à en inscrire deux ce dimanche, lors du déplacement de Southampton à Aston Villa. Le milieu relayeur anglais de 25 ans, chez lesdepuis ses neuf bougies, a été magistral sur phases arrêtées, mettant à genoux desqui auront attendu les dernières minutes du match pour se réveiller (3-4).Tout a commencé par une domination des joueurs de Ralph Hasenhüttl, une barre transversale d'un Theo Walcottt en pleine renaissance, puis un coup de sifflet le long de la ligne de touche. À ce moment du match, Villa a sorti la tête de l'eau, mais va y retourner quand Ward-Prowse dépose son coup franc indirect sur la tête de Jannik Vestergaard. S'ensuit alors unedu capitaine de Southampton. D'abord via unà 25 mètres des cages de Damián Martínez, dont la lucarne va être dépoussiérée. Puis juste avant la pause, sur un coup franc cette fois-ci placé à l'entrée de la surface. Aucun problème pour Ward-Prowse, qui contourne de nouveau le mur avant d'inscrire un doublé majestueuxAu retour des vestiaires, Ward-Prowse laisse ses coéquipiers briller. Et notamment Danny Ings, buteur à son tour à la suite d'une frappe enveloppée qui finit elle aussi dans la lucarne opposée de Martínez). Les gars de Dean Smith vont heureusement réagir, mais le but de la tête de Tyron Mings), le penalty d'Ollie Watkins dans le temps additionnel, et la frappe soudaine de Jack Grealishne changeront (presque) rien. Résultat, lesse font doubler par les, qui grimpent provisoirement à la troisième place de Premier League, derrière Everton et devant Wolverhampton.Et si les'effritait ?