Les rois du purgatoire

Alors que la Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi soir, certains joueurs vont entamer une énième saison à ses côtés. Tremplin pour certains, étape intermédiaire pour d’autres, l'antichambre du foot français se transforme aussi en plafond final pour une flopée de joueurs qui espéraient performer plus haut.



Mission grand écart

La Ligue 2 dans la peau

Alexandre Dujeux, Jean-Michel Lesage, Grégory Thil, David De Freitas, Guilherme Mauricio, Robert Malm, Eugène Ekobo, Grégory Malicki, Jean-Pascal Fontaine, Alexandre Bonnet, Mickaël Tacalfred. Tous ces joueurs ont la particularité d’avoir passé la majorité de leur carrière sur les pelouses de Ligue 2, et ils sont loin d’être les seuls. Incontestables voire indispensables, ces joueurs de clubs n’ont que rarement réussi à s’imposer au niveau supérieur. Et pour certains d’entre eux, la Ligue 1 est même une inconnue totale. Que manque t-il à ces joueurs pour jouer plus haut et s’y inscrire durablement comme ils l’ont fait au niveau inférieur ? Si le fossé technique, tactique et physique est un premier élément de réponse, est-ce pour autant la seule raison valable ? Ou est-ce également une question d’opportunités et de choix personnels ? Eléments de réponse.Si certains joueurs ont connu sporadiquement la L1, ce n’est pas le cas d’Eugène Ekobo. Le Camerounais a uniquement joué en L2 pendant ses quinze saisons en France. «» Outre son impatience et le souhait de vivre la montée en L1 avec le club alsacien, l’ancien milieu défensif de Clermont pointe également du doigt un différentiel technique important entre les deux échelons du football hexagonal : «Contrairement à son ancien coéquipier Ekobo, David De Freitas n’a pas souffert de l’écart technique entre entre la L1 et la L2. Pour l’ancien milieu récupérateur, c’est la dimension athlétique qui l’a empêché de disputer plus de 27 matchs en L1 : «. » La capacité d’adaptation apparaît indispensable pour les joueurs désireux de performer de manière régulière à l’étage supérieur. Pour le recordman du nombre de matchs joués en Ligue 2, les statistiques jouent également un rôle important dans le grand écart à faire pour passer d’une division à l’autre. «Chaque année, de nombreux joueurs de L2 - qu’ils soient recrutés ou qu’ils montent avec leur club - s'essayent à la L1, sans parvenir à s’y imposer : Paul Alo’o Efoulou, Jean-Christophe Bahebeck, Steven Fortes, Baptiste Guillaume, Umut Bozok ou Mickaël Alphonse. Prêté cet été au Mans après une saison et demi en L1, Harrison Manzala fait également partie de cette catégorie. D’après l’ancien joueur d’Amiens , le fossé est surtout tactique : «. » Evidemment, les cas varient selon les époques, les postes et les profils, mais une constante revient néanmoins, celle d’undifficile à combler. Ce que confirme Faneva Andriatsima, 200 matchs de Ligue 2 au compteur : «D’ailleurs, en s'intéressant aux joueurs qui ont passé la plus grande partie de leur carrière en L2, plusieurs paramètres sautent aux yeux. On s’aperçoit d’abord que ces joueurs ont enchaîné plusieurs clubs de deuxième division. «» explique Andriatsima, passé par Créteil, Sochaux, Clermont et Le Havre. Il en est de même pour la L1 puisque l’échec d’un joueur de L2 n’est pas seulement le résultat de lacunes technique, tactique ou athlétique. C'est aussi un échec collectif.Ensuite, si ces joueurs multiplient les clubs de L2, ce sont souvent les mêmes écuries qui reviennent : Beauvais, Le Havre, Châteauroux, Grenoble, Clermont, Brest, Troyes. Autant de clubs qui ont été, ou sont toujours, des résidents récurrents de la L2. Pour De Freitas, «» Il y aurait donc des joueurs faits pour évoluer toute leur carrière en L2 (comme certains n’ont joué qu’en Ligue 1), sans découvrir le haut niveau ou l’étranger. Mais à l'instar de Lesage, Malm, Mauricio, De Freitas, Ekobo ou tant d'autres, Faneva Andriatsima n’y voit aucune fatalité : «» Sauf peut-être la Ligue 1.