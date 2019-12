MU se relance dans la course à l’Europe

73

Burnley (4-4-2) : Pope – Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor – Hendrick (Rodriguez, 59e), Westwood, Cork (Brady, 87e), McNeil – Wood, Barnes (Guðmundsson, 68e). Entraîneur : Sean Dyche.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Young, Lindelöf, Maguire, Williams – Fred, Matić – James, Andreas Pereira (Lingard, 74e), Rashford – Martial (Shaw, 89e. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

La jeunesse a définitivement pris le pouvoir, au sein de la cité mancunienne rouge.48 heures après son succès probant contre Newcastle et porté par l’efficacité du duo Martial-Rashford, Manchester United a soigné sa fin d’année 2019 en maîtrisant Burnley ce samedi soir. Alors que United ne s’érige plus véritablement comme un épouvantail outre-Manche, Solskjær entendait profiter de cette période des fêtes pour «» . En l’absence de McTominay blessé et d'un Pogba encore trop juste, Rashford tente de donner corps aux propos de son manager. Mais le coup franc fuyant de l’Anglais à trente mètres est repoussé par Pope (13), et sa frappe suivante heurte le poteau (19). Agressifs, lesne proposent qu’un plan de jeu minimaliste avec un double rideau défensif. Un bloc qui, proche de céder malgré l’intervention salvatrice de Bardsley sur sa ligne devant Martial (34), va finir par se fissurer. Et l’attaquant tricolore, impliqué sur dix buts de United lors de ses treize titularisations en championnat, ne laisse pas passer sa seconde chance en profitant d’un service de Pereira juste avant la pause.Pas plus inspiré au retour des vestiaires avec son jeu direct archaïque et son 4-4-2 à plat, Burnley continue de courber l’échine devant son public. Martial rallume une mèche éteinte par Pope (55) à laquelle répond tardivement Bardsley, dont la frappe soudaine oblige De Gea à intervenir (69). La première et unique tentative cadrée des, avant que le rideau ne s’abaisse irrémédiablement à Turf Moor par l'intermédiaire d'une dernière incursion de Rashford. Les– qui n’avaient plus bouclé undepuis septembre – reviennent provisoirement à une longueur de la quatrième place.Tandis que l’escouade de Sean Dyche enchaîne avec un second revers consécutif, en Premier League.