Les recrues portent la Juve contre le Hellas

Juventus (4-3-1-2) : Szczęsny - Danilo, De Ligt, Chiellini (Rugani, 74e), De Sciglio - Zakaria, Arthur, Rabiot – Dybala (Cuadrado, 74e), Morata, Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Hellas (3-4-2-1) : Montipò - Casale (Sutalo, 85e), Günter, Ceccherini (Retsos, 71e) - Depaoli, Ilic (Praszelik, 85e), Veloso (Bessa, 46e), Lazović - Tameze, Barák (Kalinić, 71e) - Lasagna. Entraîneur : Igor Tudor.

C’est ce qui s’appelle marquer son territoire.Au terme d’un match bien rythmé, la Juventus s’est imposée grâce à ses recrues face au Hellas Vérone à l'Allianz Stadium (2-0). La Vieille Dame se relance dans la course à la Ligue des champions.Dans le brouillard turinois, lesont peut-être trouvé celui qui va éclaircir leur saison. Il n’aura fallu que quelques minutes à Dusan Vlahović pour qu’il justifie les 75 patates investies par le club piémontais pour le débaucher à la Fiorentina. Après une première mèche allumée sur une passe de Rabiot (6), la nouvelle recrue de la Juve, bien lancée par Paulo Dybala, ouvre le score d’un joli piqué. Omniprésent et très à l’aise dans sa relation avec ses partenaires d’attaque, le Serbe se retrouve ensuite à la conclusion d’un joli mouvement avec Dybala et Morata excentré, mais le colosse n’attrape pas le cadre de Montipò (37). En face, les, bien emmenés par Lazović et Lasagna, produisent du jeu sans parvenir à inquiéter Szczęsny.En seconde période, les joueurs d’Igor Tudor titillent enfin les Blanc et Noir grâce à un bon pressing. Mais ils continuent de se montrer imprécis, à l’image d’un tir de Tameze qui passe au-dessus de la cage de la Juve (57). Et à force de se manquer, Vérone se fait punir. Parti en contre, Álvaro Morata remonte le ballon et décale l’autre recrue hivernale des Turinois, Denis Zakaria, qui conclut d’une frappe sèche. Sur l’action suivante, Dybala et Danilo s’amusent sur le flanc droit de la surface adverse etest toute proche de tuer le suspense, mais un grand Montipò sauve son équipe (64). En fin de match, Vlahović manque le doublé (86). Qu'importe, l’essentiel est là, et la Juve intègre le top 4 grâce à cette victoire.Du haut de ses 22 printemps, le Serbe Vlahović offre à la Vieille Dame une cure de jouvence bienvenue et, qui sait, peut-être un mois de mars radieux.