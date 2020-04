Les recommandations des médecins des clubs pour une reprise du foot en France

3

Dans un document de 25 pages consulté par Goal, l'association des médecins des clubs professionnels de football (AMCFP) détaille un protocole médical et sanitaire en accord avec les données gouvernementales. https://t.co/zrmo47AKDt — Goal France ?? (@GoalFrance) April 28, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Reprise sous conditions.Après l'Italie l'Allemagne ou l'Espagne , c'est au tour de la France d'envisager des mesures pour encadrer une reprise du foot, tout en limitant les risques de propagation du virus. Ce mardi,révèle avoir pu consulter un document de 25 pages de l'association des médecins des clubs professionnels de football (AMCFP), détaillant la série de mesures envisagées à ce jour.Première indication, la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pourrait être découpée en quatre phases. Une première consacrée aux tests médicaux de l'ensemble des joueurs et staffs, du 11 au 15 mai. Une deuxième phase limitée à sept jours d'entraînements individuels. Puis, une reprise des entraînements en petits groupes les sept jours suivants. Et enfin, une reprise collective fin mai ou début juin. Pour rappel, la Ligue vise un redémarrage des championnats mi-juin Sur le plan médical, le document indique que l'ensemble des personnes présentes sur les sites d'entraînement subiront un contrôle de température avant d'entrer et que toute personne dépassant les 37,8°C ne pourra accéder aux infrastructures. Les espaces collectifs (restauration, balnéothérapie, salles de repos, etc) resteront clos. Pour les joueurs, les médecins recommandent une distanciation sociale de deux mètres au repos, et de quatre pendant l'effort. En ce qui concerne les masques, leur port devrait être obligatoire en permanence hormis pour les joueurs pendant l'effort. À noter qu'une mise en quarantaine de l'ensemble de l'équipe sera imposée dès le troisième cas positif.Pas vraiment de retour à la normale à l'horizon, donc.