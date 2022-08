Les Rangers retournent l'Union Saint-Gilloise

Rangers (4-3-3) : McLaughlin - Tavernier, Goldson, Sands (Davis, 80e), Barisic - Lawrence (Camara, 87e), Lundstram, Arfield (Matondo, 64e) - Tillman, Colak (Morelos, 80e) Kent. Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.



Union Saint-Gilloise (3-5-2) : Moris - Van der Heyden, Burgess, Sykes (Ayensa, 84e) - Lapoussin, Lynen (Puertas, 88e), Lazare, Teuma, Nieuwkoop (François, 77e) - Vanzeir, Adingra. Entraîneur : : Karel Geraerts.

F.C.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Intraitables, les Écossais ont totalement renversé des Belges qui repartent d'Ibrox la tête dans le seau (3-0). Le dernier finaliste de l'Europa League verra les barrages de C1.Une semaine après avoir pris la foudre en terre belge (2-0 à l'aller), les Rangers n'ont d'autre choix que de mettre le bouillon aux Unionistes. Trois corners après six minutes, des vagues écossaises en veux-tu en voilà, Ibrox au diapason, les hommes de Karel Geraerts font le dos rond sans trembler. Colak file une première frayeur (9) puis contraint Moris à se déployer dans les airs (28). Les Écossais ne sont pas assez tranchants et doivent attendre une erreur individuelle pour fissurer le bloc visiteur. Van der Heyden juge mal la trajectoire du centre de Barisic, le cuir rebondit sur son bras. Penalty, Tavernier est serein, contre-pied ficeléBrouillonne à la relance, entêtée sur le jeu aérien, l'Union voit le même schéma se reproduire après le repos. Et c'est Colak, en renard sur un ballon repoussé par le portier belge, qui remet tout le monde à égalité. Landstram est proche du K.O (60) et l'attaquant unioniste Adingra manque l'un des rares duels des Belges avec le gardien des(75). Aphone, l'Union s'écroule quatre minutes plus tard lorsque Moris part à la pêche sur un énième centre des Rangers. Tillman est plus promptCirculez, y'a rien à voir. Dix ans après leur relégation en quatrième division écossaise , les Rangers peuvent toujours rêver d'entendre à la fin de l'été la plus belle des mélodies du football européen. Pour les Belges, l'apprentissage fait partie du métier et la C3 sera une belle consolation.